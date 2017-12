El BID aprueba Estrategia-País a República Dominicana por US$1,950 millones

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves en la noche la Estrategia País a República Dominicana para el período 2017-2020, por un monto de US$1,950 millones.

El Directorio Ejecutivo del organismo financiero multilateral estableció que el programa financiero se estima en US$1,950 millones y desembolsos por el orden de los US$1,938 millones.

“Para garantizar una ágil ejecución, el Banco trabajará en el fortalecimiento de las unidades ejecutoras y explorará mecanismos innovadores para la ejecución”, dice.

La Estrategia de País 2017-2020 tiene como objetivo central promover un crecimiento inclusivo y sostenible, compatible con la generación de empleos de calidad que permita la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad. El Grupo BID se propone profundizar las intervenciones de la estrategia anterior que están en línea con los desafíos de mediano y largo plazo del país: mejora de la calidad y cobertura de los servicios básicos; expansión de las oportunidades productivas; y mejora en la gestión de las finanzas públicas, fortalecimiento institucional y transparencia.

Se incorporarán acciones que promuevan la igualdad de género, la protección del medioambiente y adaptación al cambio climático, y la innovación y uso de las TIC’s.

Durante 2013-2016, la Estrategia del BID se concentró en tres pilares: estabilidad macroeconómica y gestión fiscal; inversión en capital humano; y políticas de desarrollo productivo.

Se aprobaron 13 operaciones de préstamo con garantía soberana por US$1,854 millones, 10 sin garantía soberana por US$101.6 millones, 11 operaciones de Fomin (Fondo Multilateral de Inversiones) por US$ 7.2 millones y 28 cooperaciones técnicas no reembolsables por US$9.2 millones. Los desembolsos ascendieron a un total de US$ 1,714 millones.

Retos

Como primer desafío, República Dominicana requiere que el crecimiento económico se traduzca en un mayor bienestar social, en vista de que a pesar de haber logrado reducir la pobreza todavía los niveles de pobreza y de desigualdad superan al promedio regional de América Latina.

Mientras, la mayor parte del empleo es informal y existe una productividad baja. En el ámbito fiscal el contexto indica que aun cuando se hay progresos de consolidación persisten balances negativos y el sector eléctrico representa una carga importante en las finanzas públicas.

De igual forma, el Consejo Directivo del BID precisa que los principales riesgos para la implementación de la Estrategia son riesgos macroeconómicos asociados a un posible deterioro del contexto externo y el avance del progreso de consolidación fiscal.

Otros riesgos estarían muy vinculados a la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales y las debilidades institucionales que pueden demorar la ejecución.