Miguel Fluxá valora el sector turístico del país

Santo Domingo

El empresario Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar, una corporación con importantes inversiones turísticas en el país, valora el clima de inversión en una breve entrevista para LISTÍN DIARIO.

Usted es un veterano de República Dominicana porque llegó aquí hace 25 años, un cuarto de siglo, y esto es mucho tiempo. En el sector turístico, ¿cuáles han sido los tres cambios más importantes que usted ha visto?

Fluxá: Pues primero las importaciones. Hoy podemos construir los hoteles con los materiales más avanzados y no tenemos ningún problema; segundo, una mejora en el personal. Hoy en día la gente se ha formado, hay mucha gente que habla idiomas que antes no hablaba; y en tercer lugar, las infraestructuras, que aunque tiene todavía un recorrido importante, pues no hay duda de que se han hecho autopistas para ir a Bávaro y que es una maravilla.

¿Cómo usted califica el salto en los hoteles?

Fluxá: Bueno, el salto de los hoteles ha sido importante físicamente porque se están construyendo unos hoteles de un nivel superior gracias a la facilidad de encontrar la maquinaria. Las instalaciones, la decoración... hay unas facilidades importantes. También es preciso destacar la parte de formación del personal, la gente dominicana es maravillosa, tiene una simpatía que es muy difícil de encontrar en otro sitio.

¿Usted está de acuerdo con lo que dicen las encuestas de que los turistas lo que más valoran es la gente?

Fluxá: Es cierto y lógicamente las playas y la naturaleza.

¿Recomendaría usted a República Dominicana a amigos españoles o mexicanos, no importa la nacionalidad, que estén pensando en expandirse al Caribe e invertir en el turismo en el Caribe?

Fluxá: Sí, hoy la República Dominicana tiene una estabilidad económica importante, el equipo de gobierno presidido por Danilo Medina ha hecho cosas importantes. Antes había una inestabilidad cambiaria, hoy en día las cosas y el banco son mucho más seguras. Por otra parte está la belleza que este país ha tenido siempre y la gente es extraordinaria, y encima está más formada.

¿Qué le ha hecho a usted hacer más hoteles en México que República Dominicana?

Fluxá: Bueno, por circunstancias, hay una diferencia esencial, en México se cobra más, entonces la inversión es más rentable y eso es lo que tenemos que conseguir, aumentar los ingresos en este país, pero de todas maneras nosotros ahora pensamos hacer dos hoteles, vamos a invertir en dos hoteles en República Dominicana, uno en la Zona Colonial y otro en Bávaro en el campo de golf.

¿Qué tipo de hotel será el de Bávaro?

En Bávaro vamos hacer un club de familia, y en la Ciudad Colonial vamos a hacer un hotel colonial; tenemos uno de los mejores arquitectos que es Rafael Moneo.