El sector aéreo en Latinoamérica ganará 900 millones en 2018, un 28.6 % más

EFE

Ginebra

La industria aérea de América Latina obtendrá el próximo año un beneficio de 900 millones de dólares, lo que representa un aumento del 28,6 % frente a los 700 millones previstas para este ejercicio, según las previsiones presentadas hoy por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Ello implica que las aerolíneas retendrán 3 dólares por pasajero transportado, indicó a medios el vicepresidente regional para las Américas de la IATA, Peter Cerdá.



Este monto es sin embargo muy inferior al rendimiento de 16 dólares por pasajero que obtienen las aerolíneas estadounidenses.



La demanda de pasajeros crecerá un 8 % en 2018, superando el crecimiento del 7,5 % de la capacidad previsto.



La región se acerca a 2018 "con el impulso dado por una recuperación moderada en la economía brasileña, un crecimiento razonable en México y un dólar estadounidense más débil durante el año pasado, indica la IATA.



El transporte aéreo es vital para América Latina y el Caribe y facilita el crecimiento, ya que genera 167.000 millones de dólares en PIB y apoya 5,2 millones de empleos.



No obstante, la región "aún tiene que hacer mucho para que la aviación pueda crecer sin obstáculos", dijo Cerdá.



El vicepresidente regional para las Américas de la IATA se refirió sobre todo a regulaciones poco transparentes o "no ortodoxas", como en Brasil, que aplica una política de combustible que aumenta los costes para las aerolíneas en unos 600 millones de dólares al año, y medidas que castigan a las líneas aéreas por retrasos o cancelaciones incluso cuando no es la culpa de la compañía.



También lamentó que algunos gobiernos en América Latina y el Caribe apliquen tasas y cargos demasiado elevados sobre la aviación que al final implica un aumento de los costes de los billetes de avión y frena el tráfico internacional.



Avaló en este sentido sin embargo el ejemplo de Cartagena (Colombia), que ha reducido en más de un 50 % su tasa aeroportuaria y el tráfico aéreo internacional ha aumentado un 38 %.