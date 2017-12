Grupo noval presenta Cana Pearl y Paseo Playa Coral

Santo Domingo

Noval Properties, una de las empresas del Grupo Noval, con más de 13 años de experiencia en el mundo de la construcción y Real Estate, durante un coctel lanzó sus dos nuevos proyectos Cana Pearl y Paseo Playa Coral en Punta Cana.

El evento se realizó en el Gran Salón del Hotel Catalonia Santo Domingo y contó con la presencia de Fabio La Rosa, Chairman; César Latrilla, CEO; Yahaira Batista, Sales Director Santo Domingo; y Lorena Sevilla, Senior Sales Executive, quienes recibieron a los invitados y tuvieron a cargo ofrecer los detalles de los nuevos proyectos turísticos.

Grupo Noval sigue contribuyendo al desarrollo de nuestro país y también lanzó su empresa de property management, Caribbean Connection, con el fin de gestionar con plataformas digitales y tecnología de punta las propiedades de sus inversores, buscando rentabilidades sobre el 10%. “Caribbean Connection es el servicio, tecnología, transparencia y rentabilidad, y es una forma diferente de gestionar propiedades en short time” informó Fabio La Rosa.

Noval Properties es líder indiscutible en la zona de Punta Cana donde ha construido más de 1,000 viviendas. Yahaira Batista, Sales Director Santo Domingo explicó que el Proyecto Cana Pearl consta de dos fases: La fase I y II tendrán 78 unidades y que el proyecto llegará a tener un total 200 unidades en siguientes fases.

La fase I estará lista en diciembre del próximo año 2018 y el proyecto completo tiene un costo de inversión de aproximadamente US$25 millones. Cuenta con 21,858 metros cuadrados (m2). Cada apartamento tendrá de 1 a 3 habitaciones, de 68 m2 a 270 m2.

El proyecto Cana Pearl

Constará de 200 magníficos apartamentos situados directamente en el campo de golf Cana Bay, con impresionantes vistas al lago, al campo y al mar.

Su diseño moderno y excepcional y la calidad única de materiales europeos cuidadosamente seleccionados, son tan sólo parte de la excelencia de Cana Pearl: Su ubicación de primera la convierten en su perfecto lugar en el Caribe.

Apartamentos

Los apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios tendrán accesos a la piscina infinity con vistas al lago y campo de golf y a la increíble playa para disfrutar el Club de Playa privado de Cana Bay.

“A tan sólo un minuto encontrará también el Hard Rock Hotel donde podrá disfrutar de todavía más amenidades para una estancia perfecta: Una cena en uno de los restaurantes a la carta, un paseo por las tiendas, una noche de diversión en el Casino o la disco... Cana Pearl is the place to be,” expresó Batista.

El proyecto tendrá seguridad las 24 horas del día y tendrá acceso al TV Room, Kid¥s Club, Mini Market, Restaurante, Gimnasio, Canchas de tenis y Padel, con servicios de consejería.

Cesar Latrilla, CEO, quien estuvo a cargo de la presentación del proyecto Paseo Playa Coral anunció que estará listo para mayo del año 2019 y tiene un costo de inversión de aproximadamente US$9 millones en un terreno de 7,669 m2. Constará de 76 apartamentos con una habitación. Cada apartamento tendrá de De 80 m2 a 104 m2.

Paseo Playa Coral

Situado en la exclusiva zona de Playa Coral, entre los hoteles Barceló y Meliá, estos 76 espaciosos y elegantes apartamentos de un dormitorio están diseñados para envolver todos sus sentidos.

El estilo sofisticado y los acabados cuidadosamente seleccionados crean un ambiente de exclusividad e intimidad, haciendo cada momento único.

Este proyecto tendrá piscina de arena natural, terraza privada, amplias camas balinesas en el área de la piscina.

Estará ubicada a unos 80 mts de la playa, con Club de playa con piscina infinity y restaurante en la planta superior. Seguridad 24 horas, estacionamiento privado, ascensores en todos los edificios y tendrá un programa de alquiler vacacional y gestión de la propiedad.