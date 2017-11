Competencias y nuevas tendencias

Juan Pumarol

jpumarol@brandmasters.com.do

En la actualidad, la posibilidad de quedar desfasado, obsoleto o sentirse perdido, es muy alta. En la medida en que la tecnología facilita la capacidad de las empresas para dar respuestas adelantadas, a las expectativas de las nuevas generaciones de consumidores.

En una economía de soluciones para crear emociones, los consumidores se lo imaginan, lo expresan, y las marcas se lo presentan. Todo esto a una velocidad, que en ocasiones, no permite aprender a entender.

Y cuando se habla de gestionar una empresa, una marca, un emprendimiento, puede que, la velocidad de los cambios, se esté llevando de encuentro todo lo construido hasta ese momento.

Quedarse fuera del vagón de este nuevo tren, requiere mirar a tiempo los impactos que van teniendo las nuevas tendencias en su negocio. No aferrarse a las emociones, pues hay casos donde sencillamente, no hay marcha atrás. No hay chance de rehacer las cosas. El único chance es transformarse, reinventarse.

Anticiparse es la mejor opción. Pero sino, reconocer que no van bien las cosas y replantearse la visión y alcance de su propuesta de valor.

Y mientras más rápido sea, mucho mejor.

A veces las mismas razones que atentan contra la innovación de su negocio, son las mismas que lo hacen ver pasar las tendencias y no hacer ajustes.

Cuáles son algunos secretos? Algunas causantes?

ï Fijación en una sola idea. Continuar apostando a lo que salió bien, a pesar de que ya el desempeño de las marcas [ventas] no marchan igual que antes. Buscar otras justificaciones y no asimilar que otras ideas deben incorporarse, para ser aspirados por sus clientes.

ï Enfocarse únicamente en el consumidor de ese momento, y no invertir en conocer y anticipar sus necesidades a futuro.

ï No actualizar la tecnología, y cambiarla cada cierto tiempo. No solamente se ‘’coma’’ las utiliades. Hay que re-invertir.

Referirse a la actualización da pie a traer otro factor a considerar, para moverse a la innovación y de paso no quedarse paralizado en el tiempo, mientras las tendencias lo aplastan.

Evaluar las habilidades suyas y las de sus colaboradores, para reforzar los siguientes aspectos:

ï Análisis de costos y rentabilidad.

ï Conocer su mercado y sus consumidores.

ï Deben estar obsesionados por crear experiencias.

ï Ser buenos en crear y contar historias.

ï Utiizar la data para tomar decisiones.

ï No dar la espalda a la tecnología.

Estar preparado para anticiparse o poner en marcha un proceso de trasnformación, incluye la definición profunda del cambio y exige rediseñar los procesos internos y las estructuras.

Reiteramos, hay que invertir. No comerse todo lo ganado.

Algunos elementos claves, para tener un mejor resultado llevando a cabo una estrategia de transformación, son:

1.- No hay buena transformación, sin una muy buena y consistente ejecución.

No se trata solamente de escribir una visión. La implementación es la parte más determinante. Pasar de la problemática a la solucionática. Identificar quién hace qué, cuándo, cómo y dónde. Medirlo, ajustarlo, repetirlo y repetirlo. Y supervisarlo.

2. Un liderazgo que se rete constantemente. No amante de la complacencia. No atado al éxito y reconocimientos del pasado. Uno apasionado con identificar nuevas formas de hacerlo mejor.

3. Convercerse de que los consumidores buscan soluciones, no un producto específico. Mantenerse al día, transformarse, obliga a estar alineado con la evolución de las necesidades y/o demandas de los consumidores, para anticiparse a ellos. Sin [Emoción] no hay [Conexión] !