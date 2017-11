Campesinos de Valle Nuevo esperan ser reubicados

Ricardo Santana/Adolfo Paniagua

Valle Nuevo, Constanza

Después de una ardua lucha que llevaron los pequeños y medianos agricultores, así como habitantes de El Castillo y La Siberia en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, la mayoría dicen estar dispuestos a abandonar el lugar y aceptar su reubicación en un proyecto habitacional que se levanta en Río Grande, zona montañosa de La Sabina, cerca donde tienen su hábitat.

El Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) y la Fundación Rica, construyen 52 viviendas y un club comunal que servirá como iglesia, escuela y punto de reunión de los nuevos pobladores.

El proyecto se levanta con aportes de algunas entidades públicas y privadas en la comunidad de Río Grande, del Distrito Municipal de la Sabina, para reubicar a igual número de familias de los parajes El Castillo y La Siberia en Valle Nuevo.

El administrador del Parque Valle Nuevo, Julio César de los Santos Martínez, proclamó a periodistas del Listín Diario que la entrada en vigor de la resolución 14-2016 del Ministerio de Medio Ambiente prohíbe todo tipo de labores agrícolas y pecuarias, así como asentamientos humanos en Valle Nuevo, una zona ecológica, con una extensión territorial de 910 kilómetros cuadrados, ubicada en la Cordillera Central.

De los Santos Martínez explicó que los fenómenos atmosféricos que han estado afectando al país retrasaron los trabajos, pero que hace 15 o 20 días que se reanudaron.

Diseño del proyecto

El funcionario manifestó que el proyecto se realiza con un diseño arquitectónico propio de Medio Ambiente y las viviendas para trasladarlos desde El Castillo y La Siberia, en Valle Nuevo, hasta el paraje de Río Grande, del distrito municipal La Sabina, se están construyendo a mediana altura de block, techo de aluzinc y están forradas de madera preciosa como teca (Tectona grandis) que forma parte de una incautación que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de un cargamento traído desde Perú.

Pero aclaró que desconoce cuándo estaría terminado definitivamente el proyecto, porque ese dato solo lo maneja la arquitecta de la institución.

El director del Parque Juan Bautista Pérez Rancier comunicó que los beneficiarios tienen destartaladas viviendas hechas con maderas viejas, con pisos de tierra, sin energía eléctrica y otras comodidades que los adapte a la vida moderna, pero que su situación cambiará.

Humildes villas para campesino pobres

A este respecto, De los Santos Martínez observó que las viviendas que se levantan contarán con energía eléctrica, aceras y contenes y sus calles asfaltadas y que una vez reubicado se demolerán esas casuchas y se restringirá el paso de personas.

“Todas las viviendas o las casuchas en las que ellos viven, tanto la comunidad de El Castillo como La Siberia, serán completamente demolidas, se trasladarían algunos materiales que ellos pudieran utilizar para obras totalmente fuera de aquí, porque se pretende mantener el diseño base que se ha establecido para que no entren en un proceso de arrabalización”, advirtió el director del Parque de Valle Nuevo.

Asentamiento

El funcionario explicó que, además de las viviendas, las familias que serán reubicadas, serán beneficiadas cada una con una porción de 4 tareas de tierra, con la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, para garantizarles una buena y diversa producción en pro de su bienestar.

Dijo que también se les facilitará el que puedan educar a sus hijos, y que por ello se construye el club social. Martínez expresó que para la construcción de las viviendas se hizo un censo de las familias residentes en El Castillo y La Siberia, determinándose su número en 52, por lo que garantizó que no hay la posibilidad de fraude a la hora de entregar dichas viviendas, porque ya se sabe quiénes son los reales beneficiarios.

Valle Nuevo ha sido severamente afectada por el uso intensivo de la agricultura y la ganadería, la depredación de los bosques, incendios forestales y la contaminación, lo que ha provocado una significativa disminución de los recursos hídricos que abastecen gran parte del territorio nacional, y el peligro de extinción de fauna y flora endémicas.



Productor. Los agricultores creen que la reubicación es lo mejor para los campesinos y el parque de Valle Nuevo.

Agricultores aceptan

Los productores Luciano Tejada y Bruno Rafael Peralta, quienes se dedican a la siembra de cebollas, papas, zanahoria, rábano y otros rubros en el paraje El Castillo, ubicado en el mismo centro del Parque de Valle Nuevo, dijeron que aceptan su trasladado.

“En principio estábamos rebeldes al traslado, pero ahora vemos que vamos a estar un poco mejor y más cerca del pueblo, lo único que nos disgusta es que la cantidad de tierra que nos van a facilitar no se corresponde con las que tenemos los agricultores de El Castillo y lLa Siberia”, indicó Luciano Tejada, representante de los productores y dirigente de la Junta de Vecinos. Subrayó que en El Castillo viven 46 familias y en La Siberia 10 y que las casas están hechas de madera, techadas con zinc, latas y canas, los pisos son de tierra y que no disponen de energía eléctrica.

“Ahora nos van a dar casas encementadas, con techos de aluzinc y tendremos electricidad y estaremos más cerca del pueblo”, dijo Tejada, quien tiene una parcela de 12 tareas en El Castillo -ahora recibirá cuatro- donde cultiva papas y zanahoria.

Cambio

ESPERAN TRASLADO

Mario Díaz, de 70 años, dijo que cultiva 20 tareas en El Castillo y La Siberia, pero que contrario a lo que ocurría a principios, ahora todos están esperando con ansiedad el día que los trasladen. Está consciente de que eso significará un cambio de vida para los habitantes.

LO MEJOR

Pedro Lamarche, productor y exalcalde del Distrito Municipal La Sabina, en uno de cuyos parajes se levanta el proyecto, agregó que la reubicación es lo mejor para los campesinos y el parque de Valle Nuevo. Lamarche agregó que el proyecto garantiza una mejor calidad de vida.

CABAÑAS NO SERÁN DESALOJADAS

Por ahora el Ministerio de Medio Ambiente no contempla desalojar las cabañas que están ubicadas en el parque Juan Bautista Pérez Rancier de Valle Nuevo, según dijo al Listín Diario un funcionario de ese organismo que rehusó identificarse. Indicó que los dueños y administradores de cabañas no serán molestados, pero que tienen que cumplir con las normativas.