Problemas del sistema de pensiones no se resuelven a corto plazo

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

La alta informalidad (58%), el desempleo, los bajos salarios, la poca diversificación de la inversión del patrimonio, hacen insostenible el sistema de pensiones que se implementa en República Dominicana, así lo afirmaron ayer los expertos convocados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) para ponderar su propuesta de reformas estructurales al sistema.

El economista sénior y director de Investigación de CREES, Miguel Collado Di Franco, al realizar una radiografia de la implementación del sistema actual indicó que con un mercado laboral en donde seis de cada diez trabajadores pertenecen al sector informal, con una tasa de desempleo de 18.4, bajos salarios, y solo un 39% de la población económicamente activa cotizando es imposible sostener el actual sistema y ofrecer pensiones dignas a los trabajadores.

“Cualquier sistema que tu tengas (...) que se tiene que financiar a partir de las contribuciones de los trabajadores (...) si la mayor parte está en la informalidad esto dificulta la posibilidad de los trabajadores poder cotizar y tener una pensión digna”.

Otro punto señalado por Collado Di Franco es que se debe cambiar la situación de que el 90% del patrimonio invertido en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están invertidos o colocados en títulos del Estado y eso no es recomendable. Explicó que la creciente deuda pública y los déficit con que se maneja el Gobierno podrían hacer peligrar el patrimonio que acumulan los trabajadores para sus pensiones. Agregó que el asunto no es que el sistema de capitalización individual no funcione, sino que sobre la realidad en que se implementa no es posible sostenerlo.

Admitió que se deben reformar el monto de las cotizaciones, redefinir la rentabilidad de las AFP, propiciar formalidad en el empleo, y mejorar los salarios para propiciar mejores pensiones.

El vicepresidente ejecutivo del CREES, Ernesto Selman, presentó la propuesta de la institución, indicando que el actual sistema de pensiones se desenvuelve en un esquema económico y político que no permite su sostenibilidad.

Según Selman se requiere aplicar un conjunto de reformas al sistema, como: incrementar la tasa de cotización mensual a las cuentas de los trabajadores, promover el mercado de valores para limitar las inversiones en títulos estatales, cambiar el esquema de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones a una comisión sobre fondos administrados y revisar la edad de retiro de los trabajadores, entre otras.

Indicó que el sistema de comisiones que aplican las AFP es complejo, no es eficiente y se presta para la crítica, por esto consideró que debe reformase y adoptar una sola comisión sobre fondos administrados como se aplica a nivel internacional.

Selman recomendó aplicar políticas públicas que permitan revertir la senda de insostenibilidad fiscal, aplicar reformas jurídicas e institucionales, promover la asociación público-privada, reducir las barreras a la inversión y los costos de hacer negocios en el país, y reformar las regulaciones del mercado de valores para adaptarlas a las mejores prácticas internacionales.

Luego de la exposición de Selman fue integrado un panel con la participación del ex-superintendente de Pensiones de Chile, Julio Bustamante, los economistas Jefrey Lizardo y Pedro Silverio.

Bustamante expuso la situación que vive el modelo chileno indicando que los sitemas de capitalización enfrenta desconfianza de la población, el coste de gestionar los fondos de pensiones, un marco de bajos retornos que afecta el manejo de activos y carteras y la falta de instrumentos que permitan gestionar el impacto del riesgo de longevidad.

Dijo que el problema de pensiones es un problema global que no se resuelven en el corto plazo y refirió que el mismo está vinculado al mercado laboral, “si genera desigualdad, se tendrán desigualdades en las pensiones”.

Silverio y Lizardo apoyaron la propuesta del CREES, aunque expusieron sus consideraciones en algunos aspectos de la misma.

Silverio calificó imposible que los fondos se puedan invertir en instrumentos financieros extranjeros, ya que esto crearía presión en el sistema cambiario.

ADAFP MUESTRA SU ACUERDO CON CREES

La presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsy Jáquez, valoró de manera positiva la propuesta presentada por CREES y se identificó con todos los puntos planteados.

“Esa propuesta está en la misma dirección de lo que nosotros en la ADAFP hemos analizado”, manifestó Jáquez y se mostró de acuerdo de que se cambie la comisión de administración del 0.5% a 0.4%, y que se elimine la comisión complementaria que cobran las AFP, y sustituir estas dos comisiones por una soloa amplicada al total de los fondos administrados.