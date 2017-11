Jiménez Bichara dice urge ponerse al día en transmisión

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, afirmó ayer que es urgente ponerse al día en materia de transmisión, y citó los retos del sector eléctrico para los próximos años.

Al participar en el desayuno conferencia “Expansión y Sostenibilidad del Sector Eléctrico Nacional: Retos y Desafíos”, organizado por la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), Jiménez Bichara dijo que el país tiene el tiempo en contra en término de la transmisión y refirió las dificultades que dan los permisos en los terrenos donde se desarrollan los proyectos.

El funcionario destacó como un logro importante el establecimiento del Centro de Control de Energía, lo que dijo ha evitado la ocurrencia de “blackout” o “apagones eléctricos generales” como ocurrían en tiempo atrás.

Como retos señaló las licitaciones que se deben realizar para garantizar la demanda futura de energía. “Hemos tenido una licitación reciente de contratos de corto plazo y tenemos una licitación de largo plazo en curso”. Dijo que para poder garantizar la demanda al 2022, hay que iniciar los proyectos en 2018, y cerrar el proceso de contratación de Punta Catalina, la licitación de carbón y cal para esas plantas.

Asimismo, el ejecutivo de de la CDEEE se mostró a favor de la reconversión de las plantas de generación y dijo que el Gobierno está dispuesto a cooperar con cualquier iniciativa en ese sentido.

“El tiempo ha operado en contra de esa conveniencia para que se explore un plan que pueda extender la vida útil de las plantas que lo soporte. Si algo puede hacerse se debe explorar y estamos dispuestos a apoyar a cualquier iniciativa”, sostuvo Jiménez Bichara.

En el desayuno organizado por la AmchamRD, además de Jiménez Bichara, realizaron exposiciones el superintendente de Electricidad, César Prieto; el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Empresa Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral; y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jorge Mercado. En su presentación, el vicepresidente ejecutivo de la ADIE, Manuel Cabral, reafirmó el compromiso del sector privado de continuar innovando y realizando las inversiones necesarias para lograr un suminstro eficiente de energía.

Cabral destacó que se han hecho importantes inversiones para disponer de 2,900 megavatios de nueva potencia y repotenciación.

“La industria eléctrica privada ha logrado variar las fuentes de generación de tal manera que contamos con la matriz más diversificada de Centroamérica y el Caribe, y somos de los pocos países que genera con gas natural” puntualizó Cabral.

Manifestó que para mantener el nivel de inversión se necesitan reglas claras que fomenten la igualdad de condiciones para todos los actores del mercado y que se cumpla estrictamente con la Ley General de Electricidad.

De igual modo, el superintendente de Eléctricidad, César Prieto, manifestó que la entidad se enfoca en avanzar en función de los acuerdos a los que se llegaron con el pacto eléctrico, aunque aún no se ha firmado. Dijo que estiman que el reglamento de comercialización estará listo para el segundo semestre del 2018.

BID: QUÉ HACER CON QUIENES INCUMPLAN

El representante del BID, Jorge Mercado, en su exposición en el desayuno de la Cámara, mostró su preocupación respecto a temas vitales para el sector eléctrico, y llamó la atención respecto a que al finalizar el proceso de discusión del pacto eléctrico no se visualice el establecimiento de un régimen de consecuencias para quienes incumplan con lo acordado.

“Eso no está claro aquí, no hay claridad de lo que sucedería si no se cumple esto. Hay que definir el régimen de consecuencia de lo acordado en el pacto”, expuso el representante del BID.

Explicó que no se debe olvidar que el objetivo no es solo reducir pérdidas sino también lograr un sistema eléctrico sostenible, e indicó que el tema de los subsidios no permite esta sostenibilidad y que ningún sector quiere tocar ese tema.

Es necesario mayor claridad sobre los subsidios directos como el Bonoluz y los subsidios cruzados.

Asimismo, señaló el tema de la gestión, la indicar que en el país existe un millón de personas que son consumidores pero no son usuarios, un tercio de los consumidores no pagan la energía. Otro aspecto señalado fue la expansión que requiere el sistema, la cual dijo debe ser en base a la energía renovable, “La expansión indica que las necesidades de renovables son mucho más de los proyectos que se están desarrollando en este momento y la pregunta es cómo se va a contratar esta energía al futuro”, indicó Mercado al hacer una revisión crítica del sistema eléctrico.