¿Cuáles son las tendencias de la población durante el Black Friday?

Lilian Tejeda

Santo Domingo

Esta es la semana del “Black friday” (Viernes negro), período en el que las tiendas, centros comerciales y diversos establecimientos ofrecen descuentos, promociones y otras facilidades para la adquisición productos y servicios.

Para saber cómo se comporta la población en esta temporada, el año pasado el Departamento de Estudios e Inteligencia de Mercado el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) realizó un sondeo para conocer las expectativas de la gente para esta época. Estos fueron los resultados:

Un 72% estaba interesado en adquirir productos y servicios durante esta celebración, mientras que el 28% restante no.

Entre los principales productos que a la gente interesaba comprar se encontraban ropas y calzados (31%); mobiliarios y accesorios del hogar (24%); electrodomésticos (20%); relojes y accesorios (7%); alimentos y bebidas (6%); artículos para el aseo personal (6%); un 5% quería comprar todo lo anterior y un 1% vacaciones en hoteles.

Motivos para comprar

El principal motivo para comprar era aprovechar las ofertas (55%); un 31% compraría por necesidad y un 14% porque tiene en esta temporada tiene más opciones para elegir productos y servicios.

Monto contemplado para gastar

Un 27% no sabía cuánto iba a gastar; un 22% gastaría menos de RD$3,000; un 21% entre RD$3,000 y RD$5,000; y 30% de la población estaba dispuesta a gastar de RD$5,000 a RD$10,000.

Asimismo, un 69% de la gente encuestada tenía previsto pagar en efectivo; un 16% con tarjetas de crédito; un 8% con financiamientos o pagos fijos; un 4% no sabía cómo iba a pagar y un 3% dijo que utilizará su tarjeta de débito.

¿Dónde compran?

La mayoría de los encuestados (68%) realizaría sus compras en tiendas por departamentos; el 12% desconocía donde iba a comprar, mientras que un 10% compraría en centros comerciales, un 7% en otros establecimientos, un 2% en proveedores de servicios y el 1% en agencias de viajes.

Inconvenientes

El sondeo de ProConsumidor, realizado del 02 al 16 de noviembre del 2016, establece que un 87% expresó haber tenido algunos inconvenientes con el proveedor respecto a las ofertas de Black Friday del año anterior (2015) y un 13% manifestó que no tuvo ningún problema.

Algunos de las dificultadas presentadas fueron que lo ofertado no correspondía con la realidad (28%); el 23% dijo que los precios fueron diferentes al publicado; el 18% se quejó de que los productos no estaban disponibles; el 17% expresó que las ofertas fueron condicionadas; el 8% manifestó que no le fue entregada la garantía y el 5% encontró los productos en mal estado y/o deteriorados.

Ante los inconvenientes mencionados el 46% optó por no comprar, el 26% se decidió por otro artículo, un 18% le reclamó al proveedor, el 7% fue resarcido por su reclamo y el 2% reclamó ante Pro Consumidor, establece el estudio en el que se aplicaron 617 cuestionarios.