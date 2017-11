Rainieri señala retos para lograr meta en turismo

Santo Domingo

El empresario turístico Frank Rainieri consideró que para alcanzar la meta de los 10 millones de turistas para el 2022 es impostergable fortalecer las áreas de infraestructura, seguridad jurídica y promoción turística.

“Tenemos que alcanzar niveles más altos de institucionalidad y control, y nos falta coherencia en las leyes relacionadas con el sector para lograr un desarrollo y crecimiento sostenible durante los próximos 20 años”, apuntó el presidente del Grupo Puntacana al hablar en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).

Rainieri cuestionó que destinos turísticos de primer orden carezcan de políticas eficientes para enfrentar problemas críticos como la arrabalización y la falta de infraestructura de servicios, pese a los fondos especializados millonarios que se generan por el cobro a los turistas.

El empresario turístico Frank Rainieri afirmó que el presidente Danilo Medina no se equivocó al fijar la meta de los 10 millones de turistas, pero advirtió que el crecimiento turístico actual no será sostenible si no se pone atención a temas fundamentales pendientes, indica un comunicado.

Destacó, no obstante, que el mandatario dominicano ha dado pasos importantes para impulsar la meta de crecimiento propuesta para el 2022, como son la construcción de carreteras y la modificación de la Ley de Incentivo Turístico.

Recursos para la promoción

Rainieri agregó que “hoy es determinante que los recursos especializados que genera el turismo para fines de promoción sean asignados en el presupuesto para esos fines, y sean manejados con un fidecomiso que asegure la continuidad de la inversión en el largo plazo, sin importar quién ocupe la posición de ministro de Turismo”.

Consideró indispensable avanzar en el ordenamiento territorial para superar la aprobación de permisos violatorios de las regulaciones, y deploró que en algunas zonas de vocación netamente hotelera se permita la operación de cruceros que son una competencia directa a la hotelería, entre otros aspectos.