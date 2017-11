Mascotas: un artículo de lujo

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo

En la medida en que las condiciones económicas de los dominicanos han mejorado, se ha registrado un incremento sostenido de la tenencia de mascotas, que absorben por lo menos entre RD$1,500 y RD$4,000 a sus dueños solo en alimentación.

Tener un animal de compañía sano, bien alimentado, bonito y cómodo requiere inversión, es un lujo. Por eso por los servicios de vacunación, desparasitación, cirugías, peluquería y hasta limpieza dental este es un negocio que, aunque no se tienen cifras puntuales, moviliza millones, asegura el presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (Colvet-RD), Félix Flores.

¿Por qué es necesario cuidarlos?

El cuidado de las mascotas no solo se fundamenta en el bienestar del animal, sino también en el de los humanos, ya que ellos pueden ser una fuente de contaminación.

“Las mascotas (perros, gatos, pájaros, etc.) portan microorganismos y parásitos (moscas, garrapatas, etc.) en sus patas, piel y plumas”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por esto que los veterinarios aseguran que el cuidado de las mascotas no es un gasto, sino una inversión.

ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS

Entre enero y julio del año pasado se importaron más de cinco millones de kilos de alimentos para perros, aves y otras mascotas, que representaron alrededor de US$$3 millones, más de RD$140 millones, según las cifras disponibles en la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

En el primer trimestre del 2016 se importaron alrededor de 16, 000 unidades de productos veterinarios por un monto de más de US$19 millones. Es necesario precisar que aquí no solo se contemplan los de las mascotas sino los de otros animales.

VOCACIÓN DE SERVICIO

Dado que las cifras aquí presentadas no son oficiales, el presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (Colvet-RD), Félix Flores, aclara que los costos varían mucho dependiendo de la ubicación, el nivel de la clínica veterinaria y la formación de su propietario.

Indicó que hay lugares donde muchos veterinarios ofrecen servicios gratuitos.

Flores destacó que si bien en el país hay pocos egresados de esta profesión, calcula que hay alrededor de 1,500 activos, el negocio ha ido creciendo y la gente ha tomado más conciencia sobre la necesidad de cuidar a los animales.

“Como han mejorado las condiciones económicas de los ciudadanos de este país, en esa misma medida han ido creciendo los negocios dedicados al cuidado y manejo de las mascotas”, afirma.

Flores destaca que ahora se ofrecen servicios de veterinaria en lugares apartados donde antes “ni se soñaba” con esto.

El cuidado de las mascotas es un sector que mueve millones en el mundo, de acuerdo a un reporte del periódico El País, esta industria facturó más de 100,000 millones de euros en Estados Unidos, Europa, América Latina y Japón en el 2015.

ENTA DE MASCOTAS

Otro aspecto rentable vinculado con las mascotas es su venta, pues hay animales de V compañía que cuestan hasta RD$35,000, según se nos informó en una veterinaria donde se vendían perros desde RD$7,000 hasta RD$18,000.