Cree reformas son vitales para el crecimiento

Santo Domingo

La economista y expositora en la sexta edición de Think Economics, Jacqueline Mora, cuestiona la capacidad de fortalecer las finanzas públicas y la capacidad del Estado de fortalecer inversión social y de desarrollo, si se continúa retrasando el proceso de reformas.

La también directora ejecutiva de la firma Analytica considera que con una presión tributaria del 14%, y con las cargas de deuda existente, es muy limitada la capacidad del Estado de mejorar la calidad de vida de los dominicanos, lo cual atenta contra la real sostenibilidad fiscal en el tiempo.

“Nuestro crecimiento no se refleja en los indicadores sociales y eso es consecuencia de que hay un grupo de reformas que se han paralizado. Para motivar el empleo se tiene que motivar la inversión privada”, apunta. Bajo su criterio, la sostenibilidad fiscal no es aquella que garantiza que la deuda no crezca o se pueda pagar, sino aquella que permite al Estado fortalecer su capacidad de proveer bienes públicos de calidad sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera a largo plazo.

La economista explica que es fundamental lograr que el sector privado tenga acceso a recursos humanos de calidad, costos competitivos, estabilidad económica e instituciones que faciliten el ambiente de negocios. Los temas de energía, la incertidumbre frente al programa de reformas, entre otros aspectos, limitan la capacidad de atracción de inversión y aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Estamos en un momento importante para generar cambios a largo plazo, es la visión de Mora.

La economista participará el próximo 16 como ponente en la sexta edición de Think Economics, que organiza la Cámara de Comercio y Turismo Domínico-Suiza (CCTDS) junto con la embajada de Suiza en República Dominicana, y compartirá escenario para analizar las perspectivas económicas de República Dominicana en 2018 con Ernesto Selman, Alejandro Fernández, Guillermo Arancibia y Bernardo Fuentes Mejía. “República Dominicana ha tenido la mayor tasa de crecimiento en el continente americano en los últimos tres años consecutivos. Aunque América Latina tendrá un repunte en sus economías en 2018, Rep. Dominicana debería continuar en su posición de liderazgo de las economías de mayor crecimiento en la región”, manifiesta Gaetan Bucher, presidente de la CCTDS.