Empresarios estimulan a emprender

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@@listindiario.com

Santo Domingo

Que sean flexibles a los cambios, que sean cuidadosos y que traten de no cometer errores fueron algunas de las recomendaciones de los empresarios José Luis Corripio (Pepín) y Ligia Bonetti para los emprendedores que participaron en la inauguración de la V Feria Emprendedores (FERD).

Al dictar la conferencia de apertura de la FERD “Las claves del emprendimiento: cómo reinventar su negocio y lograr que permanezca en el tiempo” los líderes empresariales compartieron cuáles han sido las bases del éxito de las empresas que lideran.

Corripio explicó que cuando alguien decide emprender o innovar debe intentar no cometer errores porque esto puede ser fatal. Se debe procurar aprender de los errores de los demás, no de los propios, aconsejó.

Esperar entre 10 y 15 años para comenzar a disfrutar de las comodidades que le puede proporcionar el éxito empresarial y trabajar aunque se esté cansado, fueron otras de las recomendaciones de Corripio para los emprendedores.

Cómo permanecer

Cuando un emprendedor ha logrado establecer su empresa es cuando el trabajo realmente empieza, pues tiene que luchar para mantenerse.

Corripio y Bonetti coincidieron en que para permanecer las empresas tienen que diversificarse, innovar y evolucionar para adaptarse a los cambios.

“Diversificarse en un país pequeño es una necesidad (Ö). La innovación debe ser una clave fundamental del éxito. Si no hay evolución, no hay progreso”, expuso Corripio, para quien “el emprendimiento no tiene edad ni límites”.

Bonetti manifestó que el cambio de liderazgo e incluir a personas nuevas, que puedan impulsar los cambios, en las posiciones claves ayuda mucho a la transformación de las empresas.

Con ella coincidió Corripio al afirmar que “las nuevas generaciones aportan mucho al éxito de los negocios”.

Cinco aspectos fundamentales de la permanencia y que se implementan constantemente en el Grupo SID, que preside Bonetti, son la diferenciación, la excelencia, la creatividad, la pasión y la entrega, explicó la empresaria.

Corripio y Bonetti expusieron ante decenas de jóvenes que quedaron ansiosos de aprender más y que aprovechaban cualquier oportunidad para realizarles preguntas.

Motores de la economía

Al pronunciar el discurso de apertura de la FERD, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, destacó que los emprendedores son “la chispa que dinamiza las economías” e instó a continuar fomentando iniciativas para apoyarlos.

Distinciones

Durante la inauguración de la FERD se otorgaron reconocimientos a varias personas que han fomentado el emprendedurismo en el país. Esta vez fueron reconocidos Rosa Bonetti de Santana, en el rango Emprendimiento social; Juan Luis Guerra, Emprendimiento artístico; Héctor José Rizek, en el reglón de Emprendimiento comercial; y Robert Carraday, en la categoría Emprendimiento de servicio.

También fueron reconocidas Stephanie Valencia y Jennifer Rodríguez Esparza, dos jóvenes colombianas destacadas como innovadoras menores de 35 años.