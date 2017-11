ONAPI responde a la solicitud de roneros

Santo Domingo

Para la concesión de un título marcario exclusivo como la Denominación de Origen no basta con solicitarlo.

Tal solicitud no puede sustraerse del proceso legal que incluye las objeciones de terceros, así como del análisis de la solidez del expediente de solicitud, explicó la la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

La entidad responde así a la solicitud de registro hecha por la Asociación de Productores de Ron de la República Dominicana, “para la obtención de un título de marcas que les permitiría la apropiación en exclusiva del signo distintivo “Ron Dominicano - Denominación de Origen Protegida”.

Desde 2013 la industria dominicana del ron procura obtener la Denominación de Origen del Ron Dominicano (DO) en ONAPI.

La Asociación de Productores de Ron del Caribe, que agrupa a 12 países del Cariforo, llama a República Dominicana a aprobar lo antes posible la DO para evitar daños a un producto que es marca-país.

Recientemente, la Asociación de Productores de Ron del Caribe (Wirspa, en inglés) aconsejó a no perder tiempo con la aprobación de la DO, como forma de enfrentar a los productos no originarios.