Economía & Negocios lunes, 13 de noviembre de 2017 0 Comentarios

PENSIONES

Experto sugiere crear mecanismo para evitar la elusión en el SDSS

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

<p>El presidente de Novaster, empresa internacional consultora de pensiones, Diego Valero, aseguró que los altos niveles de informalidad de la economía y los bajos salarios que reportan las empresas al sistema de la seguridad social son los factores que más inciden de manera negativa en el sistema de pensiones del país.</p> <p>Valero, que estuvo en el país como expositor del Foro “Pensions of America Masterclass”, auspiciado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular), indicó que además de los bajos sueldos que se pagan en el país, muchos empleadores no reportan los salarios reales. “Las pensiones se equipararan al nivel de salarios si las personas realmente cotizan por su salario”, indicó el experto.</p> <p>Dijo que es necesario institucionalizar las cosas y crear mecanismos para que los trabajadores se mantengan informados del dinero que cotizan y puedan denunciar cuando sus empleadores no reporten sus verdaderos sueldos sin que peligre su empleo.</p> <p>Explicó que los sistemas de pensiones están diseñados básicamente para economías formales donde no existen grandes niveles de informalidad en el mercado laboral.</p> <p>Indicó que en el país más de la mitad de los trabajadores se ubican en la economía informal y que el sistema de pensiones que se implementa no alcanza a este sector, lo que dice es un grave problema si además se analiza que muchas empresas que son formales y cotizan al sistema no lo hacen por los salarios reales de sus empleados.</p> <p>Explicó que el grave problema de este modelo de pensiones es que existe poca gente cotizando al mismo y quienes lo hacen aportan poco por lo que el resultado es “pensiones bajitas para poca población”.</p> <p>Señaló que aunque la Ley del 87-01 contemplaba la instauración de un sistema de pensiones en el régimen subsidiado, esto no ha sido posible y es uno de los retos para el futuro. “Hay mucha gente que no ha podido cotizar o no ha cotizado suficiente tiempo para alcanzar una pensión contributiva y de esas personas no nos podemos olvidar, ellos también tienen derecho a vivir con dignidad en su vejez”, sostiene el experto.</p> <p>Valero indicó que se debe luchar contra la informalidad desde todos los ángulos y sugirió dar facilidades para que las empresas se formalicen, reduciendo los costos, los trámites, y apoyarles en el proceso.</p> <p>El Gobierno debe primero desarrollar el sistema no contributivo o subsidiado para las personas que no tengan las condiciones para el otro sistema, segundo reforzar a la Tesorería de la Seguridad Social para que tenga medios para combatir el fraude (la elusión), y tercero simplificar los procesos administrativos de formalización de las empresas.</p> <p>Dijo que si el Estado puede reducir los niveles de elusión en el sistema de la seguridad social tendrá suficiente dinero para financiar el sistema subsidiado o no contributivo de pensiones, y destacó que es mejor tomar medidas a tiempo a esperar que las situaciones que se podrían crear cuando más de la mitad de la población no tengan pensiones y quienes la tengan solo alcancen a RD$3,000 o RD$5,000.</p> <p>“Darle protección a las personas tiene costo pero el Gobierno es el que tiene que distribuir los ingresos y ver dónde los asigna mejor y desde luego las pensiones es donde debe colocar recursos”, enfatizó.</p> <p><strong> INSISTEN EN URGENCIA DE REFORMAR LEY 87-01 </strong><br /> El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, insistió en la necesidad de reformular la Ley 87-01 para evitar que en el país se genere un estallido social futuro fruto de las frustraciones que generarán las bajas pensiones.</p> <p>El sindicalista indicó que ha quedado demostrado que el fracaso del modelo chileno se debió a que las personas ahorraban poco porque los salarios era muy bajos, “Si los salarios en Chile eran bajos para obtener una pensión digna, que podemos decir de República Dominicana que sabemos tiene uno de los salarios más bajos de América Latina”, cuestionó Abreu.</p>