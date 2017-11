Experto asegura falta de información crea desconfianza en el Sistema de Pensiones

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo

La falta de información sobre el funcionamiento del Sistema de Pensiones crea una gran desconfianza en la población, según informó el viernes el experto en el tema Diego Valero.

Dijo que existe una profunda desinformación y que esto, junto a la poca educación financiera crea una bomba de tiempo al sistema.

“No creemos nada del sistema, creemos que las AFP nos están robando el dinero, creemos que no vamos a ver nunca más lo que allí pusimos, no nos fiamos del gobierno, no nos fiamos de nadie, y por tanto el dinero que pusimos en el fondo de pensión lo damos por perdido”, señaló Valero, quien es presidente de la Consultora de Pensiones Novaster.

El consultor sobre pensiones expresó que si no se explica a la ciudadanía la forma en que funciona el sistema se podría crear frustraciones innecesarias en el futuro. Consideró que se debe explicar cómo se comportará en sistema con las distintas generaciones.

Estas consideraciones fueron externadas por Valero durante su exposición en el Foro “Pensions of America Masterclass”, auspiciado por la Administradora de Fondos de Pensiones Popular (AFP Popular) y organizado por la prestigiosa universidad inglesa London School of Economics y Novaster, firma española internacionalmente reconocida en temas de consultoría integral de pensiones.