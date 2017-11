Aconsejan a RD no retardar aprobación

Santo Domingo

La Asociación de Productores de Ron del Caribe (Wirspa, en inglés) aconsejó formalmente a República Dominicana no perder tiempo con la aprobación de la Denominación de Origen Ron Dominicano (DO), como forma de enfrentar a los productores que engañan a los consumidores con productos no originarios.

Komal Samaroo, presidente de la entidad regional -que congrega a 12 países miembros del Cariforo- habló de esa manera durante un encuentro celebrado en Santo Domingo con la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) para pasar revista a la agenda común y reforzar su relación de casi 20 años.

Desde su punto de vista, la Denominación de Origen es la vía más expedita para proteger la autenticidad y la procedencia de un producto que, como el ron, gana espacio en los mercados internacionales y el cual está relacionado con la imagen de los países de donde procede.

“Guyana ha registrado recientemente una indicación geográfica para el ron de Guyana y está a punto de presentar una solicitud formal de reconocimiento a la Unión Europea. Entiendo que la República Dominicana está siguiendo un camino similar y aconsejaría formalmente que no se pierda tiempo para completar esta iniciativa tan importante”, dijo Samaroo.

La Asociación Dominicana de Productores de Ron inició en 2013 el proceso administrativo en Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) con el propósito de obtener el registro de la Denominación de Origen Ron Dominicano, para proteger su calidad y garantizar al consumidor en el mercado local e internacional que el producto consumido sea efectivamente ron dominicano.

POSICIONAMIENTO: El director ejecutivo de Adopron, Mario Pujols, manifestó que: “Países con los que competimos en los mercados internacionales cuentan ya con esta protección diferenciadora, por lo cual esperamos y contamos con el concurso de la Onapi para que, finalmente, resguardemos y protejamos los criterios que han sido clave para el posicionamiento del ron dominicano a nivel internacional”.