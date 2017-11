Presidente del BID: el gran reto es crecer más y el debate es cómo

EFE

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo hoy a Efe que se siente "mucho mas optimista" que hace dos o tres años respecto a la economía de la región, pero "el gran reto" sigue siendo "cómo crecer más".

Moreno asistió hoy en Miami a un simposio organizado por el Council of the Americas (COA) y el BID, que reunió a más de 400 líderes de negocios, gobiernos, instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, antes de la entrega de los Premios Bravo, que tendrá lugar esta noche.



En unas declaraciones a Efe tras la firma de un acuerdo con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) de Colombia para ayudar a financiar en pesos los proyectos de infraestructura y específicamente carreteras que tiene ese país, Moreno trazó un panorama de la marcha actual de la economía en América Latina.



Subrayó que América Latina en su conjunto va a crecer este año y que países grandes como Brasil y Argentina, que "pesan mucho en la región", están empujando ese resultado positivo.



Moreno dijo que Brasil está saliendo de la peor recesión de su historia y el año que viene crecerá entre un 2,5 y un 3 %, y Argentina, que está en un proceso de ajuste, está ya creciendo "con éxito", al igual que la mayoría de países de la región.



Para el titular del BID, "el gran reto es crecer más" y para eso es necesario un debate para "encontrar las fuentes de crecimiento y analizar a qué reformas hay que apuntar" para lograr esa expansión.



Durante su participación en el Simposio del Council of the Americas (COA) y el BID, Moreno anunció hoy el lanzamiento de IDB (siglas del Bid en inglés) Invest con el que se amplía y reemplaza a la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), su brazo de inversiones para el sector privado.



Moreno indicó que la "completa renovación" de esta área, que gestiona una cartera de 11.600 millones de dólares, tiene como objetivo reubicarse como el banco de soluciones para América Latina y el Caribe.



De esta forma, estarán unificadas todas sus operaciones del sector privado "bajo un solo techo" y con una administración que tendrá un mandato ampliado y nuevos recursos hasta alcanzar los 5.000 millones anuales en préstamos del sector privado.



En sus declaraciones a Efe posteriores al simposio, señaló que no se trata de "un cambio de imagen" sino de algo más profundo y producto de un conjunto de decisiones que se han ido tomando en los últimos dos años.



Destacó, entre otros cambios, el hecho de que ahora van a poder atender no solo a las empresas privadas y a las alianzas público-privadas, sino a empresas comerciales e industriales del Estado.



IDB Invest está "en función de banco de desarrollo" y como tal tiene capacidad para tomar riesgos "donde típicamente no entra el sector privado", señaló Moreno.



No obstante, el efecto que se busca es "abrir al espacio" para la entrada del sector privado, primero "de la mano" del banco y luego, si se logra el objetivo, por sí mismo.



Las mayores demandas de financiación que están encontrando son alrededor de las infraestructuras. "Vamos a llegar a ser un banco de infraestructuras", señaló.



También abundan demandas de financiación para proyectos de tecnología y de agronegocios, que son, dijo, "la otra gran frontera" de América Latina.



Especialmente en Suramérica, hay que avanzar para no solo ser el "granero del mundo" sino el "supermercado" del mundo, dijo parafraseando al presidente de Argentina, Mauricio Macri.



IDB Invest actúa en 26 países y el 35 % de sus recursos está reservado para proyectos en países más pequeños y más vulnerables como los de Centroamérica y el Caribe, dijo Moreno.



IDB Invest busca extender su cartera con un enfoque más amplio para abarcar sectores como la energía, transporte, agua y saneamiento, infraestructura social, agroindustria, manufactura, telecomunicaciones y turismo sostenible, mientras continúa atendiendo a sus clientes del mercado financiero.



El nuevo proyecto está dispuesto a aumentar su financiamiento en moneda local en pesos mexicanos, reales brasileños y guaraníes paraguayos, a lo que podría agregar pesos colombianos y dominicanos en 2018, indicó el BID en un comunicado.