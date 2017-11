Harán reconocimiento a cinco constructores

Dalton Herrera

dalton.herrera@listindiario.com

Santo Domingo

La Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) anunció ayer que hará un reconocimiento a cinco constructores del país que, a lo largo de los años, dedicaron su vida a ofrecer sus servicios en beneficio de la sociedad dominicana.

Los laureados son los reconocidos ingenieros Abraham Selman Hasbún, José Ramón Martínez Burgos, José Ramón Rivera, Christian Circcone; así como el destacado arquitecto Pedro Antonio Haché.

El anuncio fue hecho por el presidente de Cadocon, Juan Christian Maluf, durante una reunión que sostuvieron algunos de los más renombrados constructores del país, en la sede de la Constructora Bisonó, ubicada en la avenida Luperón, esquina Calle Olof Palme.

Según Maluf, el reconocimiento será realizado este próximo 16 de noviembre en el Salón La Mancha del hotel Barceló (antiguo Lina), a partir de las 7:00 de la noche.

Selman Hasbún, uno de los homenajeados, afirmó sentirse orgulloso por el reconocimiento a su trayectoria.

“Resulta difícil hablar de lo que es nuestra trayectoria, pero realmente sentimos orgullo de haber ejercido la carrera toda una vida, hasta al punto de que los compañeros hayan entendido que vale la pena ser reconocido, y eso da mucha satisfacción ante la sociedad y sobre todo ante la familia”, expresó el ingeniero Selman Hasbún.

De su parte, Martínez Burgos contó como llegó a ser uno de los fundadores de la Cámara Dominicana de la Construcción.

Y en cuanto a su reconocimiento, consideró como valiosa la decisión de la Cadocon de laurearlo a él y a sus compañeros por el trabajo realizado a través de sus trayectorias.

“Yo siempre he sido partidario de que los homenajes a las personas se le hagan en vida, no después de muertos; para que ellos sientan el regocijo de ese reconocmiento, y yo me siento muy satisfecho por esta decisión de la Cámara Dominicana de la Construcción”, indicó Martínez Burgos.

SATISFACCIÓN POR EL DEBER CUMPLIDO

Testimonio: Pedro Antonio Haché, quien lleva más de 60 años trabajando en el área de la construcción, mostró también una profunda satisfacción al enterarse de que será uno de los cincos ingenieros y arquitectos reconocidos por la Cámara Dominicana de la Construcción.

Cadocon: La Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon) es el mayor gremio empresarial del sector de la construcción en la República Dominicana. Por su trayectoria, su proyección y por la importancia de sus empresas miembros, ofrece el mejor espacio de intercambio y debate para los múltiples actores de la industria.

Cadocon forma parte de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).