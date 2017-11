Apagones impactan con RD$564 MM anuales

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo

Las familias y las empresas gastan más de US$500 millones (US$564.21 milllones) al año en energía alternativa como son las velas y las plantas de gasolinas y gasoil para poder abastecerse de electricidad y hacer frente a los apagones, reveló la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).

Al dar a conocer un estudio sobre lo que implica el costo del apagón para los usuarios, la ADIE puso de ejemplo que una casa de dos habitaciones con dos espacios para luminarias gasta RD$600 mensuales al usar velas (US$12.60), tomando en cuenta que el precio de una vela es de RD$5.00.

Indicó que si esa misma casa se sirviera de electricidad 24 horas solo gastaría RD$400 mensuales teniendo en uso un televisor de 22 pulgadas con un uso de seis horas al día, una lavadora, tres bombillas, un abanico y una nevera.

Marcos Cabral, vicepresidente ejecutivo de la ADIE, precisó no obstante, que el caso es peor si se trata de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más gastan por efecto de los apagones, al no tener plantas eficientes. Solo las microempresas gastan RD$372 millones mensuales, dijo Cabral al citar el estudio cuatrimestral de la entidad, realizado con datos de una encuesta del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en 2015, informes del Banco Central y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Manifestó que al sumar las pérdidas en distribución y el sobrecosto que pagan los usuarios para combatir el apagón, el impacto es de aproximadamente 1,000 millones de dólares.

Explicó que de acuerdo al documento para suplir la necesidad de energía eléctrica e iluminación con fuentes alternas, al momento del apagón representa para los hogares en términoss de dólares unos US$228.26 millones anualmente, mientras que para las empresas representa US$335.95 millones en doce meses, siendo las pequeñas y medianas empresas las más afectadas. Cabral mostró un gráfico en el que se observan los apagones que dan las distribuidoras, y señaló que mientras esto ocurre las pérdidas del sector andan por el 31% y si toma en cuenta la energía servida no facturada y la energía no cobrada, las pérdidas están en un 36%. Este porcentaje en términos de valor serían unos US$328.7 millones en los primeros siete meses de este año 2017.

De igual modo, indicó que el informe establece que a pesar de que la demanda eléctrica tiene un crecimiento típico que oscila entre 3% y 4%, la cantidad de energía que las distribuidoras compraron a las empresas generadoras disminuyó 0.82% en comparación con el mismo periodo de enero a julio del 2016.

Reiteró que hay energía disponible que no es llamada a entrar al sistema y hay un 12% por encima de la demanda.