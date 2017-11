OMD Dominicana y Pagés BBDO premiados en Latam Awards

Miami, Florida

OMD Dominicana y Pagés BBDO se destacan en el Festival of Media Latam Awards 2017, recibiendo dos premios oro en la categoría “Best Use of an Influence” y “New Best campaign for a Local Brand” para la campaña EqualiTV y un plata en la categoría “New Best Use of Real-Time-Marketing” para la campaña “La Peor Oferta del Black Friday” ambas piezas para su cliente tienda La Sirena.

EqualiTV es una campaña diseñada en favor de la protección de los derechos de la mujer y La Peor Oferta del Black Friday cuyo desafío fue que el día de descuento y promociones más importante, no opacara el día internacional de la no violencia contra las mujeres.

Según un comunicado de prensa, una vez más ambas agencias demuestran su posicionamiento y liderazgo en la región, en ganar premios en creatividad, innovación y eficiencia.

Cabe destacar que estas piezas fueron reconocidas también en el pasado Festival de Cannes y en los Effie Awards.

“Este ha sido un gran año para nuestro grupo, el trabajo en equipo, reconocer la relevancia del consumidor y trabajar de la mano con el cliente, han dado su fruto, en donde la creatividad y la eficiencia continúan siendo la apuesta ganadora”, explica Belkis de la Cruz, directora ejecutiva de Negocios de Pagés BBDO al recibir los galardones en FOMLA 2017, en Miami.

El festival es una plataforma para celebrar la innovación y la creatividad, donde las marcas de la región, los medios de comunicación y agencias creativas presentan sus más poderosas campañas con visión, estrategia, ejecución y resultados.