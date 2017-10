Instan a simplificar el proceso de tributación a contribuyentes

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo

Para que los contribuyentes paguen los impuestos debe existir un proceso simplificado que facilite el cumplimiento tributario, según explicó ayer el director nacional del Sistema de Impuestos Internos de Chile (SII), Fernando Barraza Luengo.

Durante la firma de un acuerdo realizado por el director general de Impuestos Internos del país (DGII), Magín Díaz con su homólogo chileno, Barraza indicó que hay muchos contribuyentes que no cumplen, no porque no quieran, si no porque se les complica hacerlo.

“Los contribuyentes que cumplen tenemos que darle un mejor servicio para que sigan cumpliendo”, dijo.

Acuerdo

El convenio firmado con Chile busca fortalecer la capacidad de la DGII en el combate a la evasión y la elusión. Según Magín Díaz, el sistema chileno cuenta con un modelo exitoso en esa materia.

El acuerdo se suscribió durante una visita de intercambio y colaboración que realiza al país el director nacional de SII, Fernando Barraza Luengo, para fortalecer las relaciones entre las administraciones tributarias de ambos países.

Manifestó que la DGII se ha propuesto bajar en el mediano plazo el porcentaje de evasión y elusión del país, la cual está entre el 43% y el 45% del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

EMULARÁN MODELO IMPLEMENTADO EN CHILE

El director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, destacó que el modelo que ha utilizado Chile para combatir la elusión le ha permitido colocarse como un referente en la región, ya que tienen una tasa de evasión por debajo del 20%.

Asimismo, el director nacional del SII aseguró que las medidas normativas son las que han ayudado a disminuir las brechas tributarias así como una mejora en la gestión, iniciativas que compartirá con su homólogo dominicano.

El funcionario manifestó que República Dominicana ha dejado de percibir RD$2,000 millones por cada punto porcentual solo en el del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).