Carolis Mella Ramírez

carolis.mella@listindiario.com

Lima, Perú

Más del 4% del PIB regional anual se pierde en malnutrición

Carolis Mella Ramírez

carolis.mella@listindiario.com

Lima, Perú

El director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Miguel Barreto, sostuvo que cuando se mide el nivel de desnutrición y el gasto del Estado, lo que representa para la productividad de la persona y para afectar la educación del niño, el costo económico de ese impacto es aproximadamente el 4% del PIB, por lo que recomendó que invertir en prevenir ese porcentaje es mejor que llegar a suplir el gasto social que representaría.

Dijo que han generado dos métodos macroeconómicos para medir el costo de la desnutrición crónica y la obesidad

Mencionó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) no habla de una situación de hambruna que se dé por falta de alimentos, sino de subnutrición que implica personas que pueden no estar bien alimentadas y que podrían tener hambre el algún momento del día.

Refirió que lo que ocurre en AL son tres fenómenos paralelos: el primero es que existen personas que no tiene la capacidad para poder alimentarse adecuadamente, lo cual genera desnutrición crónica. El segundo es que hoy día la genta gana más dinero pero no necesariamente come mejor, lo que ha generado un incremento muy alto en términos de sobrepeso y obesidad que arroja grandes costos en términos de salud, y el otro fenómeno es que hay poblaciones que no consumen alimentos con los micronutrientes adecuados, “esto se conoce como el hambre oculta y se da particularmente en los niños generando aspectos colaterales de mal nutrición, como por ejemplo la anemia”.

Indicó que aunque en desnutrición crónica y los indicadores de pobreza bajaron, lo que ha implicado “cambios sustantivos y cualitativos al respecto de las políticas sociales que han implementado todos los países”, el porcentaje de anemia y sobrepeso aumentó.

Manifestó que se debe educar a las personas sobre hábito de consumo de productos con mayores micronutrientes sin que se presente un gasto económico mayor, de manera que se pueda comer sin generar obesidad, ya que la malnutrición y la desnutrición era un problema rural pero ahora es urbano

Resaltó que a través del Prosoli el país está realizando una buena labor en términos de la reducción de la desnutrición crónica y de la anemia. “Prosoli está dando resultados concretos. Hemos reducido con ello la anemia en casi 25 puntos en dos años. Hay que continuar con el proceso y ver de qué manera podemos trabajar juntos para generar mecanismos de incentivos a gran nivel.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en la celebración del primer seminario regional sobre protección social ante emergencias, organizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de Perú.

El seminario regional sobre protección ante emergencias que se desarrolla en Lima durante dos días, tiene como título “Protección Social Reactiva ante emergencias ¿Una nueva ruta humanitaria para América Latina y el Caribe?”, en el que se presentaron los hallazgos de estudios realizados por el PMA en países de la región.

La actividad tiene como objetivo incentivar el dialogo regional sobre el papel de los sistemas de protección social en respuesta al enfrentamiento de las emergencias y desastres.

En el evento participan delegados gubernamentales de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, entre éstos representantes de instituciones estatales, de protección social y de gestión de riesgos.

En representación del país y del Gobierno participa el administrador general de Comedores Económicos, Nicolás Calderón; el subdirector ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares; y el director de Planificación, Seguimiento y Evaluación del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Ezequiel Vólquez.