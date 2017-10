Santiaguero quien te viera

Emilio Armando Olivo

Santo Domingo

Permítanme iniciar este dialogo usando la expresión muy santiaguera de “Quien te viera, quien te vio” para referirme sobre algo que al visitar a Santiago se queda uno sorprendido de quien y porque, se tomó la decisión de construir en la entrada este a la ciudad, La Vega-Santiago, una calzada en el medio de las áreas separadoras de la doble vía, afectando el paisajismo.

Nos sorprendió mucho, mucho a sabiendas de que ese cemento y labor humana, pudieron bien ser utilizados en sectores demandantes y necesitados de calzadas, contenes, badenes, pisos de casas y otras obras.

Esta calzada, por buenas intenciones que sus diseñadores tengan, nos luce que obviaron detalles de la “lógica de las cosas”, pues con dos dedos de frente nos damos cuenta que esta construcción, creemos no es racional para ser utilizada como calzada para transportarse a pies y aún menos como ciclovía, si ese es el fin, pues con el tránsito de esta entrada a toda hora del día y la noche, la contaminación que producen los vehículos que transitan por ella.

No entiendo la obra, como tampoco la reacción de organizaciones locales y nacionales que no sabemos honestamente si expusieron sus pareceres a favor o en contra, pero muy importante si lo hicieron en la defensa de Santiago y su gente.

Creemos, que la defensoría del pueblo, la defensoría medioambiental, la SOECI, las instituciones de desarrollo, los clubes barriales que necesitan calzadas, los clubes de ciclistas, las facultades de arquitectura, ingenierías civil, agrícola y ambiental, entre otros, me imagino, como conozco en algo a mi querido Santiago, que deben estar confundidos con esta obra.

Si se quería que esta calzada sirviera para caminar y trasladarse, creemos que es muy estrecha, y fuera de lugar si es para bicicletas o ejercitarse, es aún peor, si es para que el transeúnte camine al aire libre, no sabemos, pues un aire tan contaminado asusta, entre otras cosas no entiendo.

Si el deseo era embellecer la entrada, cortando árboles y sembrando cemento, esto no me cuaja y me deja un poco o muy confundido. Este cemento o esas calzadas si eran para hacer ejercicio, en el Parque Central, eran viables con la debida amplitud.

Sinceramente no entiendo que está pasando con los munícipes electos o los de la llamada sociedad civil que se han quedado quietos o contemplativos. Es obvio que la obra cuenta o está siendo hecha por la municipalidad con fondos de la ciudad, con el apoyo de sus directivos o sus anuencias, pero dudo con el consentimiento sobre algo lógico con las normas y prácticas internacionales de planeamiento urbano o paisajismo urbano.

Sabemos que ya no hay nada que hacer, después del palo dado, no hay quien lo quite y quitarlo es peor, pero por favor de tomar acciones mejores en el futuro con el planeamiento urbano, y a los munícipes recuerden que del cuero se hace la correa o de las recaudaciones se hacen estos caprichos.

¿Qué es lo que nos está pasando?. ¿Vencerá algún día la lógica a los deseos o caprichos de algunos ediles?. Por buenas intenciones o voluntad racional no debemos hacer cosas que afectan el ambiente como esta construcción o gasto, a la entrada de la ciudad corazón, ejemplo para otras.

Santiago quien te viera, pero además quien te quiere que sea racional.