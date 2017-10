No vale la pena dejar todo atrás para aventurar en otro país”

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo

En los últimos años República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico constante, pero a pesar de esto muchos de sus ciudadanos prefieren optar por buscar oportunidades en otros países pese a los enormes sacrificios que esto suele implicar.

Se estima que más de dos millones de dominicanos están en el extranjero, y estudios documentan que este es un fenómeno en crecimiento. La mayoría se va con grandes expectativas y con la convicción de que su calidad de vida va a mejorar. Sin embargo, la realidad puede ser totalmente distinta.

“Muchas personas se llenan los ojos pensando que van a ganar más dinero, pero no saben que realmente todo es más caro, que se gasta más dinero fácilmente. Es muy difícil ahorrar y para poder hacerlo hay que trabajar mucho”, afirma la joven Mharlyn Genao, quien después de vivir diez años en Estados Unidos decidió regresar a su patria.

La experiencia de Mharlyn fue tan difícil que quisiera poder retroceder el tiempo para poder pedirles a sus padres que se quedaran aquí.

Mharlyn llegó a Estados Unidos, donde ahora viven alrededor de 1.8 millones de dominicanos, cuando iba a cumplir los diez años porque sus padres decidieron dejar todo atrás para irse a “experimentar”. A su juicio, esta no fue una buena decisión.

Aquí Mharlyn tenía una vida estable, estudiaba en un buen colegio, sus padres tenían buenos trabajos, vehículo y vivían en una buena casa. Pero allí todo era distinto.

“Aquí pertenecíamos como a la clase media. No era que teníamos riquezas, pero vivíamos bien y lográbamos satisfacer todas nuestras necesidades. Ellos dejaron todo eso atrás para ir a experimentar una vida en otro país y al final del día creo que eso no les ha dejado ningún beneficio. Todavía no han podido adquirir una casa ni tener un buen empleo”, explica la joven de 21 años.

El estudio “Interacciones entre políticas públicas, migración y desarrollo en República Dominicana”, elaborado por el equipo de la Unidad de Migración y Competencias del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y varias entidades locales, establece que la mayoría de los dominicanos abandonan el país por motivos laborales, buscando mejores oportunidades y salarios más altos.

Sin embargo, Mharlyn explica que aunque allí la gente gana mejor, también los gastos son mayores.

Su padre ganaba entre US$300 y US$400 semanales, alrededor de US$1,200 mensuales. Al valor actual del dólar esto sería más de RD$56,000. Mharlyn asegura que esto no era suficiente porque los gastos de su familia eran superiores.

“Durante mucho tiempo vivimos en la inestabilidad. Nos mudábamos muy a menudo. Mi padre era el único que trabajaba y no podía cubrir nuestros gastos. Él trabajaba como camionero, se levantaba de madrugada y llegaba a la casa a las cuatro o cinco de la tarde. Eso para mí era muy angustiante”, recuerda.

Otros factores

Además de que su situación económica en Estados Unidos no era mejor que en República Dominicana, a pesar de que llegó a estudiar y a trabajar allí, el ambiente y la soledad fueron otros factores que impulsaron a Mharlyn a regresar a su país.

“Nunca sentí que perteneciera a ahí. Nunca pude integrarme muy bien. Las escuelas están llenas de drogas, hay muchas malas influencias. Tenía que convivir mucho con personas drogadictas, con malos vicios. Tenía mucho miedo a la escuela. Tuve muchos problemas, sufrí depresión. Nunca me pude adaptar”, relata.

Mharlyn asegura que durante casi los diez años que vivió en Estados Unidos no se sintió feliz.

Hace alrededor de dos años que Mharlyn regresó al país y afirma con convicción que no se arrepiente en lo absoluto.

“Cada vez me siento más segura de que tomé la decisión correcta. Aunque estoy lejos de mi familia (sus padres se quedaron) no me siento sola. Aquí la gente me da mucho calorcito”, testifica.