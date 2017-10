¿Cómo se produce la miel?

Santo Domingo

Este 2017, la empresa Barrick Pueblo Viejo, de la mano de la organización comunitaria Federación Zambrana Chacuey, y el respaldo de la Incubadora de Empresas del Cibao Sur, en Sánchez Ramírez, ha dispuesto el inicio de un renovado proyecto de desarrollo productivo en la zona.

Entre los distintos componentes del proyecto se destaca la creación de la Comité Gestor Apícola y la Cooperativa de Productores que posibiliten la creación de una marca local de miel, al igual que la modernización de las técnicas de producción.

Carlos Hernández Mariano es de Sabana del Rey, y como apicultor explica cómo el trabajador de la tierra puede incluir entre sus tareas económicas la producción de miel, y los conocimientos que se requieren para obtener los mejores resultados en esta labor.

TESTIMONIO

Yo me dedico a la Apicultura desde pequeño. Me enfoqué en ella porque mi papá tenía barriles y yo siempre estaba con él, por lo que fui aprendiendo como se manejaba. Con el tiempo él dejó el oficio. Donde quiera que veía abejas me iba a coger los panales, cosas de muchachos. Ya grande, conseguí un barril, fui juntando más y más barriles hasta llegar a 60. Con la llegada del proyecto de ENDA-Barrick, se nos facilitó a través de un curso los conocimientos para trabajar con la producción apícola, yo solo sabía trabajar por la práctica. Hice el curso y ahí obtuve aún más de experiencia”.

CARLOS HERNÁNDEZ MARIANO

Apicultor de Sabana del Rey.

LA PRODUCCIÓN VARÍA SEGÚN ZONA Y ÉPOCA

De este proceso se pueden obtener subproductos como cera, polen y miel en panales. El apicultor Hernández Mariano explica que en la actualidad la miel que se extrae en sus terrenos es vendida por galones. “Por el momento no tenemos una comercialización muy amplia, pero se vende y si hay miel hay dinero; por eso me he enfocado en la apicultura, porque me genera para sustentar a mi familia y es algo que además amo”, agrega.

