Herramientas de Google pueden impulsar las mipymes

Santo Domingo

Diversas herramientas gratuitas de Google pueden impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre ellas se encuentran Consumer Barometer, Google Trends, Think With Google, Test My Site y Google Busines, destacó Melanie Swarynski del equipo de Google Marketing Solutions para México al dictar una conferencia en el país.

Estas herramientas les permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas tener mayor y mejor presencia digital. Según un estudio de Google, para el 74% de los consumidores es fundamental que las pymes tengan un sitio web, pues esto genera más confianza a los clientes.

Swarynski hizo hincapié en la necesidad de democratizar la información como una forma de permitir mayor acceso y mejores posibilidades de que las Pymes tengan presencia en la tecnología.

Mientras, el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Isachart Burgos, refirió que en el país el 89% de los empresarios de las mipymes cuenta con niveles de escolaridad de primaria e intermedia, lo cual les representa una debilidad para acceder a las tecnologías de la información.

Por esto llamó a los miembros de agrupación a incorporar a sus hijos a sus empresas e insertar sus negocios en las redes sociales.

“Nosotros, los más viejos, usamos teléfonos inteligentes, pero no tenemos la habilidad para sacarle todo el provecho, pero nuestros hijos y nietos tienen la habilidad de aprender más rápido a sociabilizar con la tecnología” dijo Burgos.

Swarynski dictó charla “Herramientas digitales para transformar tu mipyme” organizada por la Codopyme durante la celebración de la Semana Mipymes 2017 que organizó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), según indica un comunicado de la institución.