Emprendedores lanzan en Uruguay plataforma para que la gente alquile su auto

EFE

Montevideo

Emprendedores uruguayos lanzaron esta semana Croway, una plataforma en la que los dueños de autos pueden alquilar su vehículo y elegir el precio del arrendamiento.

Gonzalo García, uno de los fundadores de la empresa, relató a Efe que se dio cuenta de que "había aumentado mucho el mercado automotor en Uruguay, ya que por familia había dos o tres vehículos" y añadió que "ese segundo y tercer vehículo tenía mucho tiempo ocioso."



"Nuestra inspiración fue ver cómo se podría hacer uso de esos vehículos que no se están usando y ver quién los necesita", explicó García.



Croway, nombre que surgió de la combinación de dos palabras inglesas "crowd" (grupo de personas) y "way" (camino), abrió el registro de autos este miércoles.



Pero no será hasta dentro de "unas dos semanas" cuando se lanzará la plataforma para que los usuarios puedan alquilar los distintos modelos que van "desde camionetas o furgones, para hacer una mudanza, hasta vehículos de lujo y deportivos".



El precio diario del alquiler de los coches los fija el dueño del mismo, aunque la aplicación da un precio "sugerido", que según explicó García es "un 10 o 15 % menos del precio de mercado", lo cual se traduce a "unos 25 o 30 dólares" por un vehículo estándar y "entre 60 y 70 dólares" por uno de lujo.



Además de por el precio, el interesado en arrendar un automóvil puede elegir el modelo que quiere teniendo en cuenta la distancia a la que está del vehículo.



"La plataforma hace de intermediario entre el dueño del auto y el que lo alquila. Después ellos se contactan para elegir el lugar de entrega", apostilló el uruguayo.



García comentó que solo pueden ser parte de la flota de Croway aquellos "vehículos que sean del 2012 en adelante" y que todos los autos cuentan con un seguro a todo riesgo.



"Queremos crear una comunidad donde seguimos varias reglas, como el cuidado del auto, la limpieza, no fumar en los vehículos... hay un montón de reglas que seguimos", concluyó el empresario.



Según el experto, que también lleva un local de alquiler de coches, anotó que los fines de semana son claves para esta nueva aplicación, pues es cuando "los que no tiene vehículo se va para fuera a hacer turismo o visitar un familiar".



Así como, el momento en el que los segundos autos "están en desuso, porque la gente lo usa en la semana para ir a trabajar pero el fin de semana con un auto se arregla", anotó.



Por último, García dijo que tanto él como el otro fundador, Maximiliano Casal, buscan llevar este modelo de a otros países latinoamericanos.



"Estamos validando el mercado uruguayo para tener claro qué país pueden ser (los siguientes), pero seguramente será algún país vecino como Brasil o Argentina", concluyó.