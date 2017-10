Afirman no hay incentivos para construcción sostenible

Saiury Calcaño

saiury.calcaño@listindiario.com

Santo Domingo

República Dominicana fue por primera vez sede del Congreso Internacional Construir Innova 2017, un encuentro de actualización para profesionales de la industria de la construcción, donde se debatieron los últimos avances y tendencias del sector.

En el panel “Desafíos que enfrenta la construcción sostenible en República Dominicana”, el director del Centro de Estudio de Urbanismo e Infraestructura de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), César Fernández, indicó que en el ámbito impositivo, de manera oficial el país no cuenta con incentivos expresamente destinados a la construcción sostenible.

Esto a pesar de las múltiples ventajas en la construcción sostenible, como son la reducción de los costos de algunos materiales de construcción, la productividad de las labores y funciones realizadas en edificaciones sostenibles (post construcción), la reducción de los costos y consumo energéticos.

“Lo que de alguna manera se hace, es tratar de aprovechar varios incentivos distribuidos en leyes de distintas áreas. Nosotros somos un país en una isla en el trópico, en el Caribe, donde las consecuencias del cambio climático son perceptibles. Somos un país en vía de desarrollo. La construcción sostenible, los principios verdes deberían ser la norma de toda edificación, desde las más simples y sencillas como una casa, hasta las más grandes infraestructuras públicas y privadas”.

Agregó que no es solo obtener beneficios y motivación financiera, sino que se trata principalmente de la protección, conservación y uso racionado de nuestro ambiente y nuestros recursos naturales, de cuya sostenibilidad depende nuestra supervivencia y la de futuras generaciones.

Falta de inversión

Aunque República Dominicana cuenta con siete proyectos registrados en el Green Business Certification Inc (GBCI), solo uno ha obtenido el certificado. “Aunque las certificaciones de Green Business Certification Inc. (GBCI) son conocidas mundialmente, pero el poseerlas no aporta algún beneficio tangible o impositivo en la República Dominicana visto desde un punto financiero”, explicó Fernández.

Añadió que los impedimentos que percibe el mercado para apostar por métodos constructivos y proyectos más sostenibles se debe a la falta de conocimientos sobre la importancia y las ventajas de las construcciones verdes, así como la falta de incentivos, constituye una limitante para las empresas y las constructoras, las cuales no encuentran ventajas impositivas o financieras sin burocracias y a corto plazo.

Además de la protección y posible prevención a las consecuencias del cambio climático. “Estos son beneficios de ahorros en la construcción y de ahorro en el uso y disfrute de las infraestructuras. Pero la falta de una cultura informativa y educativa en los arquitectos, ingenieros, inversionistas y otros profesionales involucrados, mantiene la percepción de que la construcción verde es muchísimo más costosa”, sostuvo el director del Centro de Estudio de Urbanismo e Infraestructura de Funglode en su disertación en Construir Innova República Dominicana 2017.

“No todo se le debe dejar al Gobierno. Sobre la voluntad en la creación de incentivos, hay ocasiones en las que los sectores involucrados deben tomar la iniciativa para exigir y promover la creación de incentivos. En el caso que nos ocupa sobre las construcciones sostenibles, la creación de incentivos no es un capricho, sería una necesidad y urgente”, concluyó el experto.