Capital y el Mercado de Valores

El acceso a capital es fundamental para el desarrollo económico y social de una nación. Esto significa que una empresa o negocio ya sea en sus inicios, durante su desarrollo, o en una etapa madura puede acceder a capital, en forma de deuda o capital, de manera eficiente para llevar a cabo sus actividades y sus estrategias de negocios.

El hecho de que un país tenga las leyes y regulaciones para que el acceso a capital esté disponible de una forma eficiente es vital para el desarrollo de las empresas y con esto la economía del país. Hoy día, para ser competitivo a nivel internacional no es solo posible a través de una buena base de capital humano o tecnología o a través de incentivo fiscales u otros, también es necesario tener una buena base legal para el acceso a capitales.

Es muy común que en los ranking de competitividad realizado por distintas entidades nuestro país salga con muy baja calificación en la categoría del acceso a capitales. Esto no implica que no tengamos un sistema financiero robusto, sin embargo, no necesariamente implica que tengamos una base regulatoria que permita el acceso a capital.

¿Qué sucede en nuestro país que no contamos con una nota satisfactoria en este renglón? Las Entidades Financieras como todos sabemos y conocemos pueden captar fondos del público en general y otorgar préstamos a personas y empresas. Su rango de actuación se limita a prestar dinero con sus respectivas regulaciones.

Por otro lado, el mercado de valores es un sistema más amplio que incluye diferentes participantes con diferentes responsabilidades. En este sistema debe de contemplarse la posibilidad de que existan productos que permitan a las empresas a acceder a capitales de una manera eficiente. En nuestro mercado el rango de actuación de un intermediario financiero o puesto de bolsa está limitado a la oferta pública. Es decir, para que una empresa pueda optar por el mercado de valores como una posibilidad para financiar su actividad debe de acogerse a todos los requisitos de una oferta pública. Por otro lado, también en el mercado de valores existen otros participantes, como los Fondos de Inversiones y Fideicomisos, que pudieran apoyar el financiamiento de las empresas. Estos participantes pueden ser una vía para el acceso a capital, pero hoy día es difícil que por esta vía se pueda apoyar a este grupo de empresas ya que debemos de esperar que estos nazcan y se desarrollen. Recuerden que para que estos nazcan debe el público inversionista entenderlo y decidirse a invertir en estos. Esto será posible luego que el mercado dominicano sea lo suficientemente maduro para entender bien los riesgos del mercado y cómo y cuáles son los que está dispuesto a asumir el inversionista.

En nuestro país necesitamos crear más figuras que permitan a las empresas llegar al mercado con regulaciones especiales. Necesitamos crear caminos para que las empresas puedan acceder a capitales antes de realizar una oferta pública. Para esto se deben de definir los emisores especiales o diferenciados, la oferta publica restringida, entre otros. Necesitamos crear las leyes, y regulaciones que permitan crear una plataforma que nos permitan ofrecerle a las empresas opciones dependiendo de sus necesidades y condiciones. En otros países se han creado regulaciones especiales para este tipo de emisiones, por ejemplo en EEUU existe la Regulación S y la Regulación 144 que permiten a países y empresas llevar a cabo emisiones especiales dirigidas a sectores muy específicos. ¿Qué se logra con esto? Que algunas emisiones que no puedan cursar por las regulaciones generales del mercado no queden fuera y que tengan un público restringido de inversionistas donde puedan llegar. Sin embargo, crean el producto y le permiten a estas empresas acceder a los capitales.

Aunque la solución no descansa únicamente en el mercado de valores gran parte de la solución descansa en el mismo. Los países desarrollados, al igual que nuestro sistema financiero, ha separado la función de la Banca Comercial y de la Banca de Inversión otorgándole a este último las funciones y responsabilidades para estructurar productos de financiamiento para todos los grupos de empresas. Sin embargo, existen otros factores que están fuera del alcance de cualquier regulación que está relacionada a la cultura empresarial del país que vamos a tratar en la próxima entrega.