Seguridad vial ¡todo el tiempo!

Yaniris López

Santo Domingo

¿Listos para tomar carretera estos días de asueto? ¿Ya revisaron su vehículo y tomaron en cuenta las medidas de seguridad pertinentes? Si es así, ¡buen viaje!

Pero alerta, para el presidente de la Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán, estas acciones deben tomarse todo el tiempo, a diario, y no solo en temporadas especiales como Semana Santa o Navidad.



Pioneros en la campaña de difusión masiva que pide a los conductores no cerrar las intersecciones y evitar los famosos cuellos de botella, la fundación realiza cada año un proyecto especial. Para 2018 eligieron “Impacto del cambio climático por mal uso vehicular”.

Como parte del proyecto promueven la campaña “No seas tú responsable de esto”, con la que invitan a la población a reflexionar sobre cómo las acciones del día a día afectan el medio ambiente.



¿Ejemplo? “Les explicamos a la gente que cuando dos vehículos chocan, además de la pérdida humana o de los heridos, todos los químicos que se desprenden de los vehículos, los componentes, los plásticos, contaminan el ambiente. Es decir, el choque no se queda en eso, implica mucho más”, dice Reyes Guzmán.



Reyes explica que con la campaña “No seas tú responsable de esto” le están diciendo a las personas: vete a la playa pero no me la llenes de basura, no llenes la ciudad de humo con tu vehículo en mal estado, no contribuyas con la contaminación acústica…



Orientación en las calles

A partir de este jueves, y como hacen todo el año, miembros de la fundación (incluyendo los conocidos zanqueros) se apostarán en las carreteras y distribuirán material informativo sobre temas relacionados con la seguridad vial y la contaminación ambiental.



Como extra, Reyes Guzmán dice que regalarán termos multiusos. Uno por vehículo, sobre todo al conductor.

Los termos no tienen imágenes bonitas, sino fotografías de un choque y de una playa llena de basura. “Quisimos hacerlo así para que el mensaje esté siempre a la vista. El dueño lo verá cada vez que tome algo y recordará que debe respetar la ley de tránsito, no tirar basura, ser mejor ciudadano”.

En realidad, apunta el periodista, cuando se paran en las intersecciones o en los peajes no solo les entregan la información impresa a los conductores.



“Les explicamos qué es eso del cambio climático y sus efectos. Les decimos que todos esos componentes del motor, el aceite, el combustible, el plástico, todo eso está contaminando el ambiente. Me dicen: ‘Ah, no lo sabía’. Bien, ya lo sabes. Y de esta forma llega el mensaje”.



Cada ciudadano tiene que poner de su parte

Lamentablemente, el transporte en la ciudad es un caos, comenta Reyes Guzmán, de la fundación Cuidemos el Planeta.

“El tránsito sigue siendo un desorden. Ya queremos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ponga a funcionar la ley”.

Se refiere a la ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, aprobada en febrero de 2017.



Dice que antes criticaba a las guagüitas voladoras porque eran las que se iban en rojo.

“Pero ya no son las voladoras, son también los vehículos privados, y no solo cinco o cuatro, sino en sentido general y en cualquier avenida. Y no es una exageración”.



El comunicador social y defensor del medio ambiente pide también más atención en las carreteras.

“En Semana Santa hay una mayor vigilancia en las carreteras, y ¿fuera de la Semana Santa? En la carretera hay asaltos, choques, imprudencias. Se cometen barbaridades y no hay una autoridad que detenga a ese conductor y le diga: ‘Mira, viejito, lo hiciste mal y te vamos a poner una multa’. Además está el peligro de los asaltos, porque los mismos delincuentes se están dando cuenta de que en las carreteras no hay vigilancia y se aprovechan de ello”.



Agrega que las instituciones públicas concentran el fomento de la seguridad vial en una época “y está muy bien, pero no es solamente en Semana Santa. Aquí hay casi cuatro millones de vehículos y todos están transitando. No es hacer lo correcto solamente una semana, o en una época del año. Hay que hacerlo siempre. Cada ciudadano tiene que poner de su parte, cada conductor, no importa que sea de patana, de autobús, de carro… todos”.

RECOMENDACIONES

Si viajas, estas son las principales recomendaciones que te invita a tomar en cuenta la Fundación Salvemos el Planeta con Reyes Guzmán, todas enfocadas en la seguridad vial y en reducir la contaminación ambiental.



-- Mantener el vehículo en buenas condiciones. “Antes de salir a cualquier lado, aunque solo sea hasta el peaje, debes revisar el vehículo. Esa revisión debe ser total: chequear el tren delantero, la batería, el radiador, las condiciones de los neumáticos. Si no tienes frenos o luz de noche, vas a causar accidentes. Si no tienes las escobillas del limpiavidrios en buenas condiciones y llueve vas a tener problemas con la visibilidad y vas a tener un accidente. Si el neumático está en malas condiciones y explota en la carretera, vas a provocar un accidente”, explica Reyes.



-- No tomar alcohol si vas a conducir. Es primordial, dice Reyes, y aunque parece un cliché, hay que seguir orientando a la gente sobre lo que pasa en el cuerpo cuando está bajo los efectos del alcohol.

“Te reduce la visión como si tuvieras casi una semana sin dormir y tu cerebro no funciona bien. Hay gente que dice que cuando está borracha es que conduce bien. Eso es una irresponsabilidad. Nadie que tome alcohol puede conducir: pierde facultades, pierde movimiento, pierde visión y concentración”.



-- Tratar de no conducir de noche, “para evitar chocar con algún animal y porque no tenemos visibilidad cien por ciento”.



-- Ir a la velocidad permitida. “Acelerar puede llevar el luto a casa, y también a otra familia. No hay que acelerar, simplemente ir con la velocidad permitida en las carreteras”.



-- No montar personas en las camas de la camionetas. Pese a que hay una prohibición Reyes Explica que en muchos sectores populares alguien suele decir ‘móntense ahí todos, vámonos para la playa’. “A ese tipo de personas que piense el peligro que representa si sube a un hijo en la cama de la camioneta. Si hay una frenada brusca, si el vehículo tiene un impacto con otro, si lo chocan por detrás, todos van a salir disparados, volando”.



-- Evitar el exceso de ocupantes en los vehículos. “Más de la cantidad permitida significa que muchos no usarán cinturón de seguridad y estarán todos apretujados. Hay que evitar todos los excesos”.



-- Evitar frenar de golpe. “La banda de los frenos tienen muchos químicos. Algunas tienen una sustancia que se llama asbesto, que eso da cáncer. Cuando aceleras para frenar en la esquina dañas el motor de tu vehículo, gastas más combustible y más dinero y estás contaminando el ambiente con los gases y con los frenos. Cuando frenas, la banda de los frenos se va gastando, el disco se calienta a una temperatura altísima y la banda de frenos despide un polvillo que se queda el ambiente. La gente se pregunta que por qué tantas enfermedades en el mundo, bueno es que tenemos tóxicos en la calle, incluyendo los gases nocivos que expulsan los vehículos”.



-- Encender las luces. “Evitar los problemas. Tener más conciencia de nuestra condición humana. No arriesgarse, hacer lo correcto”. Con mensajes breves y sencillos, la fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán nos recuerda que las medidas de prevención deben tomarse ¡cada vez que sales a la calle!