Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

El joven cineasta cubano Mario Coyula se deslumbró ante la personalidad de Rafael Alcides. Tal fue el impacto que le produjo la capacidad fabuladora del poeta y su inocultable gestualidad teatral, que no solo “construyó” un documento cinematográfico, que ante una mirada desapasionada, contiene desenfados propios de un joven que se inicia en las difíciles lides cinematográficas.

En su documental “Nadie”, a Coyula le faltó un poco de sangre fría. Dicho en otras palabras, separar “la harina del pescado”; dejar a un lado su impronta ingeniosa y sentarse a disciplinar a su personaje. Impedir sus dramatizaciones, reducir una gestualidad que, cuando no gratuita, resulta prefabricada y, sobre todo evitar exabruptos en apariencia contestatarios al gobierno pero que no pueden ocultar un propósito cautivador más que crítico: tintes de humor negro y diálogos imaginarios integrados al discurso fílmico con el propósito de llamar la atención.

No sé si para hacer su película, Coyula partió o no de un postulado básico: la política es la madre del teatro. Que mientras más poder esté en juego, más intensa será la teatralidad. Con esto no lo estoy sometiendo a un juicio de valor, sino simplemente invito al lector a descubrir otro discurso a partir de una segunda lectura de esta película (donde pudiera estar su verdadero propósito), una segunda lectura alejada de determinados intereses extra cinematográficos.

Si Coyula hubiera controlado el ego de su protagonista, si hubiera impedido ciertas palabrejas y connotaciones ambiguas, si hubiera disciplinado al poeta sugiriéndole que la vida real es (o fue) una cosa y la imagen cinematográfica es otra, el resultado de su pieza, más que impresionar a unos pocos, habría alcanzado una categoría apreciable.

Ojalá que el joven realizador entienda que no estoy cogiendo el rábano por las hojas, sino que le pido que, a partir de sus próximos proyectos haga más cine que teatro, que pula aquí y limpie allá, porque talento le sobra. Y que deje a un lado los aires pretensiosos. Las ambiciones de este proyecto impiden la lectura visual de una simple película.

Rafael Alcides merece no solo un documental sobre su vida y su historia, sino muchos. Pero también merece que el director de su (s) película (s) lo disciplinen y lo obliguen a no decir lo primero que le viene a la cabeza, o a contradecirse a sí mismo (como por ejemplo, ser un autor a quien no le gusta reproducir su biografía, y de buenas a primeras su biografía ocupa un espacio protagónico en el filme).

Cada artista es su “propio” mundo. Y también sus “propias” circunstancias. Pero cada arte tiene sus reglas y fórmulas. Y “Nadie” las puede transgredir.

Ficha técnica

País: Cuba. Año: 2016. Género: Documental. Dirección y guion: Mario Coyula. Sinopsis: Una entrevista al poeta cubano Rafael Alcides donde se exponen los avatares de su intensa personalidad y las peculiaridades con las que escribió su obra.