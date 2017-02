Santo

Ayurveda se define como la Ciencia de la Vida. La meta principal de esta Ciencia es aliviar el sufrimiento de todos los seres vivientes. En la palabra Ayurveda, Ayur hace referencia a la Vida y Veda al Conocimiento. Ayurveda es un regalo de Dios, el Creador, a la Humanidad para la preservación de la Vida y la Longevidad y el futuro alcance de la Felicidad y la Realización del Espíritu. Es un conocimiento eterno que existe desde la creación misma del Universo y que por misericordia divina fue revelado en el corazón y mente de los santos de Oriente, a través de profundas meditaciones y visualizaciones, para el beneficio de toda la humanidad sufriente. Por consiguiente, Ayurveda es un conocimiento universal que no tiene límites ni barreras en tiempo y espacio. Es un conocimiento que puede ser accedido por toda persona con una mente y un corazón abiertos, ya sea en Oriente o en Occidente. En la Biblia Cristiana el Profeta Oseas hace una aseveración muy pertinente que podemos aplicar aun al día de hoy y en la situación actual en que se encuentra el país: “Mi pueblo perece por falta de conocimiento” Oseas 4:6.

Ayurveda en Arroz y Habichuelas es un libro sencillo, corto para agilizar y motivar su lectura y de muy fácil comprensión, pues ha sido adaptado al público general de todos los niveles. Todos pueden ser beneficiados con la lectura de éste libro, desde el médico internista o el cirujano especialista hasta el agricultor o el campesino más humilde. Ayurveda en Arroz y Habichuelas es un libro escrito con amor, dedicación y esmero, pero más que eso, un libro que ha sido escrito con el fuerte anhelo y objetivo de que en cada hogar del país pueda residir una copia del mismo. Habiendo alcanzado dicho objetivo habremos entonces cumplido de manera satisfactoria con el deber de que la enseñanza de esta Ciencia de la Vida pueda llegar en forma sencilla, accesible y comprensible a todos los hogares puertorriqueños para beneficio de un pueblo que cada día se ve más sumido en la desdicha de las enfermedades crónico-degenerativas y los trastornos psicológicos, ambos siendo expresiones de una desconexión con los elementos y los ritmos de la Naturaleza y un olvido o una carencia del conocimiento de la Ciencia del Buen Vivir.

Que todos los seres en todos los lugares sean felices y libres. Que los pensamientos, palabras y acciones de mi vida contribuyan de alguna forma a esa felicidad y libertad para todos. “Lokah samastah sukhino bhavantu” (Plegaria Para la Paz Universal).

“Ayurveda comúnmente definida como la Ciencia de la Vida, es una ciencia que debería estar enseñándose en todas las escuelas, universidades, instituciones educativas y religiosas del país y del mundo. Conocer las leyes y principios que gobiernan la vida es una de las cosas más elementales para que se pueda lograr un verdadero desarrollo, progreso y evolución del ser humano y su sociedad. Desafortunadamente en el sistema de educación presente, al igual que en las instituciones religiosas, no se ha incluido en sus programas de estudio, el estudio de ésta ciencia tan valiosa que nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a vivir la vida correctamente y estar en armonía con la naturaleza y el cosmos. Por tal motivo es que en los últimos años he tomado la iniciativa y con mucho entusiasmo me he dado a la tarea de dictar entre Puerto Rico y otros países un poco más de 100 conferencias enseñando al público interesado sobre las bases y principios de la Ciencia Ayurvédica. Con la fiel esperanza de que las diversas instituciones educativas y religiosas del país quieran en un futuro inmediato implementar ésta ciencia de la vida en sus programas de estudio ahora me he dado a la tarea de desarrollar la Serie de Libros Ayurveda Para el Pueblo, siendo "Ayurveda en Arroz y Habichuelas" el primer libro de dicha serie. Espero que en todos los hogares del país pueda residir una copia de este pequeño pero a la misma vez profundo libro y que les sea de utilidad en su desarrollo físico, mental y espiritual”.

"Que todos los seres sean felices". Prof. Paolo Di Pietro