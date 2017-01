Los premiados de la bienal ELJ 2017

Carmen Guzmán

carmen.guzman@listindiario.com

Santiago

“Son ellos los que tienen la clave en la evolución de la cultura”. Así se expresó María Amalia León de Jorge, la noche de apertura de la exposición de las 23 obras seleccionadas en el Concurso de Artes León Jimenes.

El pasado jueves, entre críticos, curadores, artistas, familiares y amigos, fue realizada la entrega de los premios de esta vigésima sexta convocatoria. Era la noche esperada por todo un público amante de las artes.

El patio del Centro León fue el escenario escogido para acoger a invitados. La naturaleza se hizo parte del evento regalando un cielo estrellado y un ambiente acogedor. Todo el lugar respiraba arte y estaba de fiesta.

Luego de ser presentadas un total de 171 obras, Alanna Lockward, Guadalupe Álvarez y José Roca, que integraron el jurado, seleccionaron 23 piezas, las cuales se encuentran en exhibición desde el 20 de octubre en el salón de exposiciones temporales.

Junto a León de Jorge estuvo en la mesa de honor José Gómez, embajador de Francia en el país; Thierry L’Etang, director científico del Museo Memorial ACTe y representantes de las siete ramas de la familia León Asencio, quienes se encargaron de hacer entrega de los premios. La directora del centro cultural agradeció a los presentes por seguir de cerca el concurso en sus diferentes dimensiones.

Las artes son el medio para elevar la cultura y por tal razón organizar una bienal de artes, no es algo simple.

“La responsabilidad de organizar un concurso de artes no es una tarea cualquiera, sobre todo cuando se hace en tiempos convulsos como los nuestros y en momentos tan especiales como los que vivimos”.

Como país, “necesitamos arte”. “Para hacer más y aparentar menos, para restituir nuestros sueños rotos, para partir de la tradición y surcar nuevas esperanzas, para aglutinar la verdad y vernos en lo absoluto, como un todo”.

Un total de 23 artistas pasaban de ser desconocidos, a protagonistas, y para expresar su sentir el discurso de honor estuvo a cargo de Andrea Ottenwalder, quien expresó: “Una de las razones por las que me alegra tanto formar parte del concurso, es no solo el haber tratado con tantas personas distintas y ver aspectos nuevos que no conocía, sino el hecho de llegarme a conocer a mí misma, a entender, más que mis límites, mis capacidades y descubrir personas e instituciones que se preocupan porque las cosas cambien”.

Siete participantes fueron seleccionados para ser premiados, porque ganadores eran todos. Norian Cruz, Carlos de León, Elvin Díaz, Andrea Ottenwalder, Ernesto Rodríguez, Karol Starocean y Mencía Zagarella, son los autores de las obras premiadas.

Escuchar sus nombres fue importante para ellos. Estaban allí escritos en un inmenso diploma que daba fe y testimonio de que ellos eran los premiados.

En esta edición es la primera vez que hay un grupo tan grande de participantes. Por tal razón, el jurado se tomó la libertad de elegir a más de una mención de honor, además de los tres premios igualitarios y el premio especial que otorgó el Museo Memorial ACTe.

Karol Starocean, Carlos De León y Ernesto Rodríguez resultaron ganadores en la categoría de premios igualitarios. Starocean fue premiada por la obra “The Big Vaina”. De León fue premiado por la obra “El que puede, puede”. Y Rodríguez por “Lamedoras de diamantes”. Los tres premios igualitarios consisten en RD$500,000.00 en moneda nacional y un diploma a cada artista.

Las tres menciones de honor recayeron sobre los jóvenes artistas, Elvin Díaz, Mencía Zagarella y Andrea Ottenwalder, siendo la primera vez en participar de las dos últimas.

Zagarella fue reconocida con una mención por la obra “Truismos de 1988”. Díaz fue reconocida con una mención por la obra “Placenta”. Ottenwalder obtuvo su reconocimiento por la obra “Sin título”.

Norian Cruz fue merecedora del premio especial que seleccionó y otorgó el Museo Mémorial ACTe de Guadalupe, en coordinación con la Región Francesa de Guadalupe y la Embajada de Francia en el país, con las series fotográficas denominadas “Aislamiento y Falto”.