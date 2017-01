José María Cabral, cineasta efectivo e incansable

Carmen Guzmán

carmen.guzman@listindiario.com

Santo Domingo

Nueve meses como preso libre (nombre que le decían los internos), fueron suficientes para que el cineasta dominicano José María Cabral, captara todo lo que necesitaba para su siguiente proyecto cinematográfico.

Llegó a la cárcel sin saber qué historia contar, solo con el rumor sobre una ventana de una celda de Najayo hombres que da hasta el patio de Najayo Mujeres. Interesado por el rumor y confirmar la veracidad de tal peculiaridad, visitó la cárcel. Para su sorpresa no era una ventana, sino la celda completa.

Identificada con el número seis, esta celda es el lugar donde paradójicamente los carcelarios se sienten libres detrás de unas rejas. Allí tienen la oportunidad de comunicarse con las convictas de Najayo mujeres, de dejar volar su imaginación, de tener un esporádico tiempo de felicidad, de compartir sentimientos, de amar, de vivir.

Su única pregunta era: “¿Cómo yo puedo hacer una película sin juzgar mis personajes? Porque para mí era muy importante no juzgarlos, lo esencial para mí era resaltar la parte humana y el lenguaje que han desarrollado para sentirse libres.”

Precisamente este fue el motor que encendió la llama del joven cineasta, quien en estas simples acciones vio una película. La intención no era proyectar las razones por las que estos presos estaban allí. No era juzgarlos por sus actos, sino mostrar que a pesar de estar encerrados entre cuatro paredes por un límite de tiempo, ellos han buscado la forma de, al menos, expresar lo que sienten.

Todo un proceso

Al descubrir este lenguaje de señas único, creado por los presos como forma de comunicarse, ya que allí no pueden tener comunicación por voz, inició el proceso de para armar el guion de todo.

Sus visitas las dividió en tres fases, sin una fecha límite de terminar. La primera, consistía en hacer una relación con los presos y las autoridades policiales y crear amistades allí dentro. “Para mi era muy importante hacer relaciones, porque yo quería contar las cosas lo más real posible y para eso necesitaba ganar su confianza”, expresa.

Luego de tres meses de investigación, comienza la fase dos, escribir el guion. En su hogar comenzó a escribir, pero cuando faltaban las ideas, volvía hasta la cárcel, pues allí, gracias a la interacción de los presos y el ambiente, las ideas fluían libremente.

“Pensaba en mi personaje y le decía a ellos, ¿Cómo tu harías esta situación? Y antes de que me contestaran les decía, no me lo digas, hazlo. Entonces, empezábamos a recrear las escenas dentro de la cárcel. Llevo una cámara y me digo: ¡Oye, pero aquí hay actores también!”, explica.

Toda la película se fue descubriendo sola, en la cotidianidad de aquellos convictos, encontró una historia que contar, una trama fuera de lo común carcelario que la pantalla grande esta acostumbrada a mostrar. Jean Jean, Judith Rodríguez y Ramón Candelario, entre otros actores de teatro harían los papeles principales.

Al séptimo mes, ya era parte de ellos. ‘Preso libre’, fue el apodo que le acuñaron los internos, y no entendían porqué él prefería pasar los días allí dentro, cuando ellos deseaban estar fuera. Gracias a esta relación que se dio entre los presos y José María, descubrió los actores secundarios.

Agentes penitenciarios, policías y otros internos que aparecen en la trama, son propios de las cárceles. El vestuario no fue elaborado de manera especial para este film, sino que todos usaron sus ropas normales. “La idea aquí era manipular y maquillar lo menos posible; era retratar la verdad pura y dura.”

Tener éxito

él no solo es guionista y director de sus películas, sino también autocrítico. ‘Delirio’, que fuera su primer corto, lo consideró un “fracaso”, pues su familia no comprendió su interés por el séptimo arte, sino que lo tomó de otra manera.

A pesar de esto, se animó y decidió hacer de este fracaso, una razón para tener éxito. Entre cortos y largometrajes, este joven ha demostrado que hacer lo mismo y tener buenos resultados de ello, no necesariamente es tener éxito.

“Todavía es muy temprano para yo clasificar a ‘Carpinteros’, pero para mí, ya es todo un éxito. Porque me refiero al fracaso no por que todo haya salido mal, sino que algunas cosas no funcionaron y otras sí, pero estoy seguro que si ‘Delirio’ hubiese funcionado aquella vez, yo estuviera haciendo Delirio 1, 2, 3 y quién sabe cuantas más”, concluye.

UNA TRAMA DISTINTA José María es intrépido. Siempre busca algo diferente que trabajar. Para él no es importante solo entretener a la audiencia, sino contar una historia, un suceso. Presentarles largometrajes que despierten el intéres crítico y analítico de la sociedad, es su mayor empeño. Con este film, muestra que el ser humano siempre encuentra la forma de expresarse, amar y ser libre, sin importar los obstáculos.

ESTRENO MUNDIAL SUNDANCE. El Festival de Cine de Sundance tiene como sede principal Park City, Salt Lake City y Mountain Resort en Utah desde el 19 al 29 de enero. La película entró en competencia en la sección internacional “World Cinema Dramatic Competition” donde solo escogen 12 películas de todo el mundo, siendo esta la primera dominicana en participar. De 4,000 largometrajes sometidos a participar, solo quedan entre 110-120 en la selección final. Para participar, él solo tuvo que llenar un formulario en Internet, enviar la propuesta y esperar una llamada. Si quizás no lo hubiese hecho, esta solo fuera una película más que se estrena en el país.