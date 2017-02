Asumiendo las diferencias para lograr la paz

Ezequiel Méndez

Hoy que está tan de moda el esparcir los prejuicios, la de ver con malos ojos a las minorías, la de ignorar todo el humanismo, cuando el postmodernismo pone de relieve el individualismo carente de toda compasión por aquellos menos favorecidos llámese desplazados, refugiados o de personas que buscan emigrar tras una vida más digna, estamos ante el surgimiento de una perspectiva odiosa, divisoria y llena de ideas extremas que producen seres humanos carentes de buena voluntad y sobre todo intolerantes.

Ante esa triste perspectiva podemos asumir “la no violencia”, como Gandhi hace casi un siglo la ponía en práctica a pesar que en sus inicios fueron pocos sus resultados y el mismo Nelson Mandela la puso en práctica, con su resistencia y su ejemplo de no decaer a pesar de haber sido apresado y de permanecer lejos de su familia por un cuarto de siglo. Ante aquellas personas que no toleran las divergencias es mejor empoderarse siendo compasivo, apelar a la buena voluntad y sobre todo siendo empático con el que no es capaz de ver más allá de sus prejuicios y enviarles paz en lugar de emprender insultos. Ser proactivos sabiendo protestar sin indignar, hacer que tu voz se escuche a pesar de la intolerancia y la violencia que se recibe a cambio.

Ser paz cuando el mundo convulso te pide violencia, ser paz es saber hacerte escuchar haciendo que tus derechos sean tu bandera pero con respeto, la India pudo independizarse sin recurrir a las armas y sobre todo doblegar el orgullo y la arrogancia del imperio británico luego de siglos de dominación y abusos. Siempre hay una forma de lograrlo todo sin irrespetar, sin apelar a la violencia, respetando la diversidad y sobre todo dentro de los marcos de convivencia.

La otra perspectiva es la que menos atención recibe porque exige que las personas sean capaces de asumir la diferencia como el punto de partida, si en el diario vivir aprendes a respetar el derecho de los demás de pensar lo que deseen, de creer en lo que quieran y de hacer sus vidas sin los filtros morales de tus ojos es un gran paso dentro de una vida llena de respeto y tolerancia. Eso es lo que más nos falta como humanidad, como sociedad y como seres humanos individuales tan diferentes pero a la vez tan similares en sus más básica esencia siendo partes de la misma raza: la humana.

Si aprendemos a aceptar las diferencias, los diferentes credos, las diferentes filosofías, las diversas ideas políticas y las diversas culturas el prejuicio de las razas, de las clases sociales y económicas caen por ser carentes de sustancia, porque sabemos identificar más lo que nos une que los que nos separa, si asumimos esa perspectiva no solamente podremos construir una mejor realidad, una sociedad abierta y seres humanos con más tolerancia y abiertos a la diversidad donde radica el derecho ajeno que por cierto como dijo Benito Juárez es la paz.

@ezek71 (twitter) ezek71@gmail.com