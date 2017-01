Sonreír enfrentando las batallas

Ezequiel Méndez

Santo Domingo

Hay personas que suelen quejarse mucho de su vida, de su familia, de su trabajo, de su entorno, parece como si quejarse fuese la escapatoria para su dolor vital, de su tristeza, de su mala fortuna... Mientras hay otras que buscan otro día más, a veces sin dinero, sin oportunidades, en medio de una tragedia. Recuerdo una amiga que hace más de una década me dijo una mañana cuando le saludé: “Si sigo viva es por algo...”.

Y cuando la miré continuó: “Ese es el reto, saber por qué me pasan las cosas...”. Cuando me siento atrapado por las circunstancias pienso en estas palabras, intento en medio del misterio que suponen los reveses de la vida entender el porqué de la situación.

Cuando nos quejamos no hacemos nada por entender las razones, nos mantenemos en la superficie, encima de lo que llamo el “conocimiento vital”; evadimos de una forma muy eficiente enfrentarnos con nosotros mismos y como resultado barato y rápido nos terminamos victimizando. Como el avestruz, escondemos la cabeza para no exponer nuestra “zona de confort” y seguir caminando victimizados con la ley del mínimo esfuerzo.

Después de un evento traumático pasamos por ese camino, pernicioso para nuestro crecimiento personal; enfrentarse es como estar solos en una habitación con un espejo, al principio puede que nos guste pero luego de un tiempo empezamos a sentir que esa imagen al verla reiteradamente nos cansa y empezamos a fastidiarnos de ver lo mismo, pues solamente podemos cambiarla si nos decimos esas verdades que escondemos.

Proyectas un yo construido de acuerdo a tus necesidades, pero que has evitado ver, lo que proyectas a veces no es lo que de verdad eres ni sientes, pero el espejo siempre va a reflejar tu verdadera imagen independientemente de cómo te vistas o los colores de la ropa que lleves. Al final, comprendes que no puedes autoengañarte, siempre serás tú desde cualquier ángulo, el espejo es tu vida, solamente proyectarás la imagen que decidas proyectar y si intentas engañarlo siempre la imagen que verás será “en tiempo real”.

Saber por qué te pasan las cosas depende de cómo decidas verte en ese imaginario espejo, si en lugar de fingir una sonrisa te miras con seriedad, y te preguntas el por qué verás que siempre esa respuesta está esperando a que tú mismo tengas el valor de encontrarla; puede que en lugar de ponerte una ropa de gala para ir a una fiesta necesites aligerar tu vestimenta en la vida, puede que hayas sobre actuado y en lugar de ponerte ropa sencilla te maquillaste para vivir una vida sin sinceridad, puede que sea tiempo de ser tu propio amigo y sacar todo aquello que solemos dejar al margen de una imagen distorsionada por las tormentas que la vida.

Acuérdate de tu espejo imaginario y proyecta tu verdadero ser, sin maquillaje, sin mentiras, sin barreras, y luego de verte con honestidad, paso que no será fácil, llegarás al autoconocimiento, y desde ahí seguirás tu camino, el cual debes entender, para crecer y ser un mejor ser humano.