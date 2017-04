¡Tránquenlos!

Freddy Ortiz

Ocurrió hace unas semanas en el parque Duarte de Santiago, donde la Policía Municipal apresó a un auto denominado “predicador cristiano” quien, armado con chillón altoparlante, molestaba a una mayoría que, sencillamente, no le interesaba su perorata. En realidad, el hecho de hacer prédica cristiana no le da licencia a nadie para perturbar la tranquilidad de los demás que van al parque en busca de otra cosa, o residen, o trabajan por allí. Hay quienes protestaron el arresto, porque entienden que eso debe permitirse en aras de la llamada “libertad de cultos”, cosa con la que no estoy de acuerdo. La libertad de elegir religión y conquistar adeptos, no da licencia para perturbar la paz pública.

De lo que hablo, sabe el asiduo al parque Colón, que ha debido tragarse, junto a todos los turistas que pasean por allí, a un impertinente predicador que, con potente megáfono, se planta frente a la Catedral a despotricar en franca provocación, hasta atacando a la iglesia Católica. Aquello, que es lugar de atracción turística y donde el capitalino va a buscar paz y conversación amena, se convierte en un caos porque el cantaleteo soez de ese señor no da cabida a la tranquilidad.

Anda por Gascue una guagu¨ita vendiendo chicharrones, que arranca ganas de entrarle a pedradas.

Con un estilo insolente, llaman (más bien exigen a todos), comprar chicharrones.

Y se planta en el mismo frente del hospital Semma, donde siempre hay pacientes alojados en Cuidados Intensivos. Y así desfilan los que compran chatarra, los que venden aguacates y todo el que le da la gana de alterarle los nervios a los demás, actuando de manera impune y sin que ni siquiera el policía que cuida frente al hospital se atreva a llamarles la atención.

Así que respaldamos lo que se hizo en el parque Duarte de Santiago con ese seudo predicador, y lo haríamos si también se hace lo mismo con el del parque Colón, y los de Gascue, y los que anuncian fiestas con bocinas monstruosas en Herrera, y como se llame el que abusa del derecho ajeno a la tranquilidad.