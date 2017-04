Cosas sobre Siria

Aristófanes Urbáez

*Al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien no parece estar a la altura de su padre, Pierre.

*Todo lo que se dice aquí de Siria es cierto; si algo me duele, es que lo haya dicho mi ex vecina (hoy no sé dónde vive), Myriam Rodríguez Scott, y no yo; porque dice El Libro citado por mi presidente Trump el día del bombardeo a la base aérea siria de Homs, que si la conocemos --la verdad--, ella “nos hará libre”. ¡Dios bendiga los cristianos donde quiera que estén (y a los gentiles), porque el Mesías dio su vida para librarnos del pecado y de la muerte, porque él “es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través mío”! ¡Aleluya, Aleluya, Hosanna!

*El martes The Geographic Channel pasó el juicio a los nazis en Nuremberg y muchos de los juzgadores dijeron que no se volvería a ver semejante crueldad, donde los seres humanos llegaron a lo último en la escala humana. Quiero decir que lo he visto de nuevo en un reportaje del español Vicent Montangud, en Irak, en la ciudad de Mosul. Ahí no ha faltado ninguna forma de crueldad humana, todo hecho por el Daesh. Pero ahora lo hacen ólos crímenes-- los que antes se dolían por los judíos. (a.u.).

1.- ¿Sabías esto de Siria?

2.- En Siria no existe Banco Central Rothschild.

3.- Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos.

4.- Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial ni con nadie más.

5.- La familia Al Assad pertenece a la tolerante orientación Alawí del Islam.

6.- Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, salud y educación.

7.- En Siria las mujeres NO tienen la obligación de llevar el burka. La Sharia (ley Islámica) es inconstitucional.

8.- Siria es el único país árabe con una Constitución Laica y no tolera los movimientos extremistas islamistas.

9-. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política y social.

10.- En otros países árabes la población cristiana no llega al 1% debido al hostigamiento sufrido.

11.- Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera, que no la ha querido privatizar.

12.- Siria tiene una apertura hacia la sociedad y cultura occidentales como ningún otro país árabe.

13.- A lo largo de la historia 5 Papas fueron de origen sirio. La tolerancia religiosa es única en la zona.

14.- Antes de la Conspiración Mundial, Siria era el único país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos internos.

15.- Siria es el único país del mundo que ha admitido refugiados iraquíes sin ninguna discriminación social, política o religiosa.

16.- Bashar Al Assad tiene una aprobación extremadamente popular.

17.- Sabías qué Siria posee unas reservas de petróleo de 2.500 millones de barriles, cuya explotación está reservada a las empresas estatales.

18.- Siria se opone al Sionismo y al criminal apartheid israelí.

19.- La población está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del Nuevo Orden Mundial.

20.- Siria es el último obstáculo que impide la esclavitud de la Humanidad y la creación del Estado Talmúdico Gran Israel.

Tal vez ahora puedas comprender por qué Estados Unidos tiene tanto intere$$$ en Siria.- Hay que parar el crimen de lesa humanidad contra el pueblo sirio. Siria, Irak e Irán tienen culturas milenarias, antes del cristianismo y antes del mahometismo. Al mundo cristiano, los gobernantes europeos no son cristianos nada, pues pudiendo utilizar energía alternativa, como los carros eléctricos que ya se hacen en Alemania y China, insisten en arrasar a Siria, que como hemos visto aquí es pura mentira que sea porque Assad envenene a su pueblo. Son mercenarios de más de 100 países que cometen actos terroristas en Siria, que les están tirando a todo, pues si vemos los edificios de sus ciudades, los impactos están dirigidos a todas las puertas y ventanas, destruidas o portilladas. Si Rusia le cede al G-7, estaría como Chacumbele, “que el mismito se mató”, y la esperanza de la humanidad en esta III Guerra Mundial, que se llevaría la Gran Patria de Kazán, Catalina la Grande y Lenin. La verdad es dura pero es ella, con su cara de hierro.