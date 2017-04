Integrarse es solo el primer paso

JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Cuando vemos a un grupo de españoles residentes en otro país comer paella, tortilla o juntarse con otros españoles, muchos piensan que desperdician la oportunidad de conocer otra cultura o de perfeccionar el idioma. Pero estas acciones forman parte de una función psicológica que beneficia la adaptación. Buscan en estos pequeños gestos algo que, de forma inconsciente, les define y creen que han perdido.

Se encuentran en medio de un proceso conocido como duelo migratorio.

La experiencia de emigrar no solo nos puede abrir los ojos a una nueva cultura, idioma o costumbres. Supone una oportunidad para comprender cómo se sentían los inmigrantes que veíamos en nuestro país. Conocer el miedo, la tristeza y la añoranza que ellos sintieron y no supimos comprender en su momento.“No se integran”, “¿Por qué no hablan nuestro idioma?”, “Yo me adapto cuando voy a su país”… es muy común escuchar estos argumentos cuando tenemos una conversación sobre los inmigrantes que residen en nuestro país. Pero su idioma y sus costumbres natales son parte de lo que hace a estas personas ser ellos mismos. Cuando les exigimos que renuncien a ellos les pedimos algo que, no solo es muy duro, es imposible.

Tenemos que comprender que la experiencia de conocer otro país como turista y como residente es muy distinta. Y aunque parezca algo sencillo, muchas personas no valoran la diferencia. Es normal que cuando visitamos un país por placer renunciemos a comer nuestra comida típica o a hablar nuestro idioma. Pero en estos casos la renuncia es temporal y no supone el mismo impacto emocional que si debemos hacerlo por tiempo indefi nido.

“Tengo la impresión de que a través de los medios de comunicación se ofrece una imagen idealizada de la emigración. Se dibuja como un Erasmus, una aventura que lleva implícita un eslogan subliminal que asegura que fuera se vive mejor”, afi rma Cecilia Arroyo, psicóloga de duelo migratorio. Defi ende que tenemos que desprendernos de la idea de que la crisis es siempre una oportunidad. Mudarse a un país extranjero supone unas consecuencias psicológicas que muy pocas personas tienen en cuenta.

Centro de Colaboraciones Solidarias