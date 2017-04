Sanar el alma

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Cuántas sanaciones de cuerpo necesitamos y buscamos, cuánta gente va a ir hoy, mañana y en los días anteriores han estado yendo a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud, sanar cuerpos, lo gritamos, pero sanar las almas; cuántas almas hay que están enfermas, sí se piensa en las enfermedades del alma, se acude al psicólogo, pues hay muchas enfermedades que no se sanan si no es con una vida buena, una vida que cambie, que transforme la existencia. Cuántos buscan la felicidad y no la encuentran, porque tienen el alma enferma, y no es el dolor del cuerpo que se puede sanar con medicinas, es el dolor del alma que no se sana sino muchas veces con las obras propias que se realizan, con el amor que se da, con el cambio de vida, de conducta, de existencia se sanan las almas, es la medicina, podemos y debemos buscar psicólogos y directores espirituales que nos ayuden y nos orienten. La Semana Santa, es una semana para ir de menos a más, para ser mejores, pero la Semana Santa es una semana para sanar, es una semana de sanación.

Cuántos no pondrán de su parte para ir al médico del cuerpo y ni para ir tampoco al médico del alma, a los médicos del alma, son terapias que nosotros necesitamos.

Que también la Semana Santa nos dé la oportunidad de poner en práctica la búsqueda de medicinas que sanen las almas.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.