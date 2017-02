Insensatez equivale a falta de moderación

Juan Francisco Puello Herrera

Observando el panorama que presenta el mundo hoy, a lo que no escapa la República Dominicana, solo puede decirse que Dios nos ampare.

La violencia se ha enseñoreado en todas las regiones de la tierra que el Dios Creador puso a disposición de nosotros para que la viviéramos en paz y armonía. Para algunos esta afirmación podría parecer una cursilería, pero trataré de explicar no justificar, porque no se trata de eso.

Lo primero es señalar que nos esperan tiempos difíciles. Entiendo que los signos de los tiempos anuncian explosiones sociales que irán minando nuestra capacidad de asombro y luego entraremos en una etapa de desabastecimiento espiritual que generará grandes tragedias para la humanidad caída y hasta cierto punto vencida por la fuerzas del mal.

Desde esa perspectiva, Meinrad Dufner sacerdote y monje Benedictino, refiere en La salud como tarea espiritual, un factor deter- minante en la actualidad que es la inmoderación en todo cuanto nos rodea. Expresa que “nuestra época se caracteriza por el intento de acabar los elementos destructivos de la vida pero sucumbe a la seducción de un perfeccionismo que lleva de hecho a la muerte”.

La falta de moderación hace de las personas autómatas y que no encuentran sentido a la vida perdiendo el sentido de sus propias limitaciones.

Pierden además cuáles son sus límites y la valoración de sí mismos.

Nos dice Meinrad Dufner citando la regla de san Benito, que a la falta de mesura se opone la moderación, el don de discernimiento, la sabiduría de la norma justa que es la madre de todas las virtudes. Esa medida exacta o moderación de san Benito no es mediocridad o término medio, sino el justo equilibrio, hoy tan necesario para curar las enfermedades que padece nuestro mundo hoy.

No pretendo concluir con un aspecto negativo, nada recomendable para las vivencias que narro con el ánimo de que sean aplicadas en el crecimiento espiritual. Sin embargo, en nuestro medio hasta tanto no se doblegue o se le tumbe el pulso al estado de indisciplina habitual que nos caracteriza, no seremos capaces de someternos a un orden externo y mucho menos a un orden interior.