Noche de máscaras y sombras

Carlos Rubio

Apreciado lector: quiero darte más visión que la que los medios convencionales te ofrecen. Yo conozco las entrañas de la bestia y lo único que quiero es que aprendas a ver en la noche, como en el día. Quiero que veas las máscaras, como si fueran de vidrios transparentes, y sobre todo, que las sombras no te hagan ver grandes males de pequeñas mentiras, ni pequeños males de mentiras enormes.

La República Dominicana ha sido rica por décadas debido a su posición geográfi ca, clima y minería. Es una tierra de valientes, y de gente buena. Pero hay que decir que todas estas riquezas y la indiferencia de los buenos, ha creado una clase política perniciosa, que solo busca succionar como sanguijuela el bienestar y los derechos de la gran mayoría de los dominicanos. Pero esta cleptocracia perversa no tiene nombre y apellido, no es el PLD, no el PRD, ni es el PRM, es que aquí en el gobierno hay corruptos, como los habría, en menor o mayor cantidad, en cualquiera de los otros gobiernos que nos proponen.

Nuestra lucha, dominicanos, no es contra un partido, es contra la corrupción y el sistema político que lleva a los más hambrientos al poder, a los que quieren enriquecerse con nuestra precariedad, y los que quieren vivir de nuestra debilidad. Estos son los perversos que han hecho que cada día más dominicanos se vayan de nuestra tierra, y no tengan un trabajo digno, sin importar educación, ni esfuerzo para salir adelante.

Por lo antes mencionado, quiero que entiendan que yo tengo sed de justicia, yo soy peledeísta, pero del PLD de Juan Bosch. Yo creo que hay corruptos en todos los partidos, y que cada uno de ellos debe ser castigado por la justicia, con todo el peso de la ley. Lo que yo no voy es a caer en atacar un partido porque tenga corruptos, y aceptar que la oposición corrupta aproveche esto, y trate de hacerse con el poder para hacer lo mismo. Yo creo en una reforma política, no en ser el artefacto que cambie de mal. Pero el cambio solo lo traeremos nosotros, cuando elijamos en las elecciones las mejores propuestas, los mejores individuos, y no por los benefi cios que este o aquel nos pueda dar. Dominicano cambia hoy por tus hijos, cambia hoy por tu tierra, aunque no veas los frutos, tus hijos te lo agradecerán. El cambio es que la presión social sea tan grande, que los partidos propongan gente seria, aquí hay partidos que han propuesto a narcotrafi cantes, y los han llevado hasta el poder. Todo por la sed de alcanzar al partido de gobierno, sin pensar en el precio. Tú, dominicano, piensa en el precio, tú eres mayoría, y tú eres que pagarás las consecuencias, tú y tus hijos.

“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio”.

Octavio Paz