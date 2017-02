Orlando dice Las casillas de la JCE

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

PARA CONFIRMACION.- La Junta Central Electoral debiera explicar, aunque sea para fines de confirmación, como decía Tanokao, el cálculo que le llevó a otorgar al PRSC la casilla tres. Los afectados irán al Tribunal Superior Electoral y allá de seguro, como saben de mondongo, desenredarán esas tripas. Sin embargo, los legos, y en lo inmediato, ven llover y no saben por qué cae agua del cielo. Los reformistas, que son buenos en reconteo y redondeo, se atribuyen ahora un sufragio que pasados los comicios era impensable. Un millón doscientos mil votos. Así, con un poco de descuido, se llevan al PLD de paro. Veamos la historia. Antes de las pasadas elecciones, Quique Antún, presidente del PRSC, envió una carta a la JCE solicitando que dijera por anticipado el criterio que usaría en la asignación de las casillas. El pleno respondió que se determinaría de acuerdo a la boleta presidencial. Entonces no pidió que le dieran la uno, ni la dos, ni la tres, ni ninguna. Solo que se estableciera la regla con que mediría al final. Antún no me lo dijo, yo no le pregunté, pero presumo el propósito..

LA IDEA ERA QUE...- Quique Antún pensó, como todos los reformistas, e incluso observadores y analistas políticos, que la casilla 3 del PRSC sacaría más votos que la 15 del PRM. Que los perremeístas, en vez de buscar su apartado azul, marcarían el colorado. Que el gallo sería más visible que el dedito levantado. Era una apuesta segura y Antún se llevaría la gloria de multiplicar el sufragio reformista, aun cuando fuera con un candidato ajeno o aliado. Pensó entonces en la boleta presidencial, y quería tener claro el criterio de la Junta Central Electoral para blindarse de alegatos posibles o futuros. El pleno satisfizo la inquietud, sin darse cuenta de la intriga. La boleta presidencial era la líder, y ninguno de los partidos o candidatos protestó la decisión. ¿ Por qué pasados los comicios se pone la cuestión de nuevo sobre el tapete y el PRSC logra una tercera posición que se considera un despojo al PRD ? La explicación se hace por tanto necesaria, y tal vez hasta imperativa, ante el inminente recurso...

LOS TRES NIVELES.- Faltan evidentes elementos para entender la determinación de la flamante Junta Central Electoral. ¿Cómo llegó a la nueva conclusión? ¿Lo hizo motu proprio o en respuesta a un recurso interpuesto? Sucede que lo que se le otorga ahora al PRSC no fue lo que su presidente, Quique Antún, solicitó ante de las elecciones. Antún quería conocer por anticipado el criterio que el organismo aplicaría, no determinada casilla. El propósito inconfesado era otro. A menos que falten detalles, y Antún haya solicitado de manera formal esa adjudicación. Y hay que pensar de esa manera, pues otra podría ser perversa. Por ejemplo, que la nueva Junta quiera desmontar el edificio de la vieja, y echar para atrás muchas de sus medidas. Aun cuando no deba perderse de vista la situación. Las elecciones del año pasado fueron a tres niveles, y desde el 1996 iban por separados. No podían sumarse los votos de tres boletas, pues no eran tres boletas, como sí lo fueron en el 2016. La complejidad del proceso procrea la situación que ahora deberá aclararse o dejarse de lado...

LO NO REVELADO.- Aun cuando los reformistas celebran, y a nadie le dan pan que no coma, a los fines prácticos no se ve el provecho, puesto que el cálculo originario fue fallido. La importancia de la casilla no decide, ya que se vio que el PRM en la 15 logró una votación más alta que el PRSC en la 3. Aunque se cuentan los daños colaterales. En el reparto de los fondos, el Reformista en el 3 y en el 4 recibe lo mismo, que no es el caso de partidos más pequeños, que al subir de casilla, les llegará menos dinero. Contrario a otros, igualmente pequeños, que al aumentar su votación, también la mesada. ¿Era esa la intención? No se sabe, del mismo que tampoco cómo diablo fue que estos grupos sorprendieron en los niveles congresual y municipal. El misterio sigue, y parece no importar la potencia del BIS y del PUN en la segunda boleta, a pesar de que cambiaron la correlación de fuerzas previamente establecidas. La Junta Central Electoral que no tuvo menudo para devolver, tuvo cambio para solventar una situación que ahora se pasa de largo, pero que en su momento deberá aclararse...