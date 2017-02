Nueva dirección del béisbol

Ricky Noboa

Ahora todos claman por la educación de nuestros peloteros como prevención para un buen desarrollo integral que garantice su futuro. Hace tres años, al llegar a la Oficina del Comisionado pusimos el dedo en la llaga con este problema y la deserción escolar; también con la firma de menores al profesionalismo y la falta de gravámenes por parte del Estado a estas operaciones que lucran a particulares. Ahora la sensibilidad cambió de casa, pero la verdad es justa y cuesta lo que la responsabilidad requiere de asumir el beneficio de todos nuestros muchachos y no de un grupo de negociantes fuera de control del Estado.

Es y será nuestra política consonante con la vocación de servicio de nuestro Presidente. ¡Qué bueno comenzar a ver el cambio de dirección y sobre todo, el respeto a la institución del béisbol en la RD! En cuanto a la Serie del Caribe, entendemos que la disciplina debe ser el norte del equipo dominicano, que debe estar consciente de la inversión que hay que hacer para poner un equipo fuera del territorio nacional. Los jugadores deben tener más conciencia del deber que tienen al representar al país en el máximo evento del béisbol latinoamericano. El equipo que vino a Culiacán perdió la química por la decisión de algunos jugadores no participar; un equipo campeón debe mantener el núcleo de sus jugadores para que la química no se pierda a la hora de la competición, que es lo que sucedió en Culiacán, México, donde el equipo del Licey no estuvo presente en el terreno de juego, ya que se hizo una reestructuración del mismo que no creó esa aglutinación, tanto en disciplina ni como lo que es el juego en equipo; las ejecuciones no se realizaron de la mejor forma, independientemente de las estrategias que el manager entendió hacer.

Los equipos tienen que mantener su núcleo de jugadores responsables de la victoria final en la contienda otoño-invernal de la RD. Otro factor fue la receptoría, punto débil en la selección dominicana.

En la conducción del “pitcheo” tampoco se hizo el trabajo; los lanzadores abridores no pudieron mantener el ritmo para por lo menos alcanzar las cinco entradas importantes en el juego de pelota, no estando a la altura que se esperaba en la Serie del Caribe. Los jugadores deben llegar en una fecha con anticipación para prepararse no solo física, sino mentalmente.

La selección dominicana perdió mucho tiempo en la espera del visado de algunos jugadores, provocando que llegaran tarde en horas de la madrugada, más el cambio de tres horas de diferencia, causando mucho cansancio en los jugadores, dando al traste con muy pocas horas de sueño y poco descanso. Que esta experiencia de la Serie del Caribe nos sirva de reflexión a todos para aplicar los correctivos de lugar y lograr una participación más digna y de más calidad en las futuras Series del Caribe. ¡Gloria al béisbol dominicano!