Gente y economía

Aristófanes Urbáez

*Como dice una conocida canción, aquí hay que “se equivoca”. Y lo hace con quien no debe y por apariencia o decires. Es el caso de mi Emperador, César Medina, a quien no pueden cargarle el maletín. Con el artículo de ayer, César demuestra, como lo ha hecho tantas veces, que es un periodista de los mejores formados del país. Su prosa es elegante, bien instrumentada, con el galanteo propio de la literatura, a lo que hay que agregar que dice lo que cree y piensa; es amigo de los amigos, tiene valor personal y no trueca convicciones por dinero. Si tiene un empleado que no le gusta, igual que a un funcionario, lo dice. No es verdad que es rico, como dicen sus adversarios. No baraja, trabaja. Es un padre ejemplar y vive resaltando los valores de su San Cristóbal, sin importar signo partidario e ideológico. César Medina tampoco es un hombre resentido, porque durante el gobierno de HM le hicieron la vida imposible y no le guarda rencor a nadie. Lo deja pasar. Lo vengo siguiendo desde los Gatón Arce, Virgilio Alcántara y Cuchito Álvarez. Ha probado en sus programas, delante de todo el mundo, que es un hombre guapo. Me gustan los hombres valientes y nobles, César, mi Emperador. ¡Nada se hace con una ‘mujarra’!, como dicen en Vicente Noble.

1.- EL GOBIERNO DE CLINTON, hizo crecer la economía estadounidense en más de 40 meses, con China como la “nación más favorecida” (la “manufacturera” del Mundo), hasta que se “alocó” e introdujo la ‘desregularización bancaria”, partera de la crisis inmobiliaria del 2008, con el sazón de Bush junior (que le robó la elección a Al Gore, en La Florida, a.u.), con la Guerra de Irak, el golpe en Pakistán (Musharraf) y la guerra de Afganistán, que hirieron de muerte a la economía de USA, y la Europea, pero los jamaqueos los sintió todo el mundo. Todo este patrón lo siguió Barack Hussein Obama, el “negro más blanco del mundo”, a lo que agregó no sólo el ‘fracking’ (las reservas de EUA petróleo llegaron a la mitad en el 2010), más el ‘papelito’ al mismísimo John Kelly, en Irak, para destruir a siete países árabes y musulmanes en el Medio Oriente (Siria, Yemen, Libia, Irán, Irak, Afganistán y Sudán) y “borrar la Primavera Árabe”. ¡Ahí fue que se perdieron Obama e Hillary, y dejaron el trabajo a medio hacer, pues intervino Rusia, e Irán “es un hueso duro de roer”!

2.- ¿MÁS DESREGULARIZACION? Si el Congreso estadounidense, aplica, como piensa el presidente, Donald Trump, la desregularización financiera, como ya hizo Bill Clinton, anulando la ley Dodd-Frank, de Obama, los bancos, que según Juan Bosch, son las instituciones más depredadoras del mundo porque su mercancía es el dinero, que los ahorristas lo llevan a guardar por un %, pero ellos lo prestan a una cuota más alta y todo es ganancia. Además, si caen en problemas de falta de liquidez (“cámara de calificación”), el Gobierno acude en su ayuda con el Tesoro Público para salvarlos; y si quiebran los activos, no el circulante (dinero), nunca dan para pagarles a todos y el Gobierno debe asumir el llamado “déficit cuasi fiscal” (que fue lo que nos pasó con Baninter y el Bancrédito). Ahí Leonel tiene razón: eliminar esa “desregularización” (Dodd-Frank), sería la catástrofe para los bancos del mundo, y sobre todo, los de países más pobres, que tendríamos que recurrir a los organismos financieros internacionales de créditos, comenzando por el FMI, que no presta para pagar deuda social (comida, educación, agua, salud, vivienda, etc.). El FMI exige balancear el déficit fiscal o de cuenta corriente; es decir, el aumento de todos los impuestos, que quienes los pagan son los más pobres con menos mercancías y servicios (lo que pasó recientemente en Colombia con una llamada ‘reforma’ que lo subió todo, comenzando por la electricidad hasta los cotes que usan las mujeres para la menstruación).

lo que ofreció, lo que pasó fue que la democracia “más democracia del mundo”, no es tal, porque ganó, no con el voto universal, sino el de los llamados “superdelegados” (que usurpan el voto de la gente); y además, Obama e Hillary, hicieron tantas guerras para robar petróleo ajeno, violaron tanto los Derechos Humanos, y hablaron tantas mentiras, que hasta yo quería que Trump ganara para librarnos del asedio de la Fundación Clinton, un pulpo que nos atragantaba desde Haití, hasta Rusia y China (más el TPP, que era un espada de Dámocles contra el cuello de los trabajadores), que todos nos asqueamos. ¡Ojalá que Trump y su “Pelotón de la Muerte”, recapaciten, para que no se pierda la porquería de planeta, ya inservible por el carbono de las empresas de esa misma oligarquía bancaria!