Licey y Águilas

Heddel Cordero

La reputada fi rma Gallup ha dicho que el más alto porcentaje de los seguidores del béisbol en nuestro país está compuesto por liceístas y aguiluchos.

Por esa razón esos son los equipos que más gente llevan al play en República Dominicana.

La serie fi nal del pasado torneo así lo evidencia.

Ahora bien, ¿ a qué se debe esta suprema popularidad de estos equipos ? Pienso que al hecho de que son los equipos que más ídolos han tenido en sus rosters. Idolos lejanos y cercanos que han provocado un contagio especial por los equipos a los que pertenecieron.

No son dos ni tres los fanáticos que cultivaron su fanatismo a través de Miguel Diloné, Tony Peña, Luis Polonia, Winston Chilote Llenas, Julián Javier, Guayubín Olivo, Manuel Mota, Alonso Perry, Cesarín Gerónimo, Ronny Belliard, los hermanos Pérez, Pedro González, Erick Aybar, entre otros nombres que hicieron historia en las fi las azules y amarillas.

Esos nombres trajeron estos júbilos. La cartelera es grande.

El reinado de esos peloteros duró mucho. Se trata de estelares que estaban presentes de principio a fi n en la pelota dominicana.

De ahí la lealtad que esos fanáticos han tenido con esos equipos y el furor con el que lo siguen y que muchos han heredado de sus progenitores. Los equipos construyen su popularidad a través de la popularidad de los peloteros. No hay equipos populares si sus atletas no lo son. Un deporte que apasiona a los norteamericanos como el baloncesto, resurgió a partir de Jordan. Chicago fomentó su popularidad a partir de él. En Grandes Ligas esta realidad se muestra con mayor contundencia si tomamos en cuenta los nombres que hicieron grandes a los Yankees de New York : su gran legión de seguidores han sido fanáticos de Derek Jeter, Mariano Rivera, Alex Rodríguez, Don Mattingly, Whitey Ford, Yogui Berra, Mickey Mantle, Joe DiMaggio, Lou Gehrig, Babe Ruth, entre otras celebridades. El fenómeno es el mismo si se traduce a la pelota criolla. Esa es la razón por la que entiendo que Licey y Aguilas son los equipos que tienen mas fanáticos en el béisbol criollo.