El acuerdo y esa mujer (Buenas y malas noticias)

Pablo McKinney

pablomckinney@gmail.com

AY, MUJER.

Con la renuncia del digno tocayo D. Pablo del Rosario, de la recién electa Cámara de Cuentas, se abre una gran oportunidad para que el PLD corrija su machismo-leninismo de años hace, que fue quien lo llevó a escoger una Cámara de cinco miembros sin una sola mujer entre decenas de buenas aspirantes, algunas excelentes. El PLD se lo debe a la mujer dominicana, como le debe el acompañar al presidente Danilo Medina en la defensa de su vida y su dignidad al observar el Código Procesal Penal y permitir la interrupción del embarazo excepcionalmente ante tres causas irrebatibles conocidas ya por todos. Sacar la pata a tiempo puede ser un acierto, que en estos días tan pintaditos de verde, de aciertos está faltoso el gobierno peledeísta, y la Gallup-HOY llegando.

EL ACUERDO

El acuerdo al que llegó el Ministerio Público en el match Odebrecht-Gobierno dominicano es lo más inteligente y útil a los intereses nacionales y a la lucha contra la impunidad, que podía alcanzar el Estado dominicano. En este caso, el Ministerio Público ha actuado con la inteligencia de la justicia norteamericana, que si bien ha hecho pagar a la empresa multas por miles de millones, no la inhabilitado para seguir realizando las obras pendientes, en el Estado de La Florida, por ejemplo. Astuto pragmatismo jurídico de los gringos, que en versión sabiduría popular dominicana podemos traducir como: “Si tienes que venderlo, no hables mal del elefante”. Con este acuerdo, el país recupera duplicado el dinero que Odebrecht admitió haber repartido como soborno entre funcionarios y legisladores, y algo importante: se compromete a cooperar para poder condenar -no en las redes sociales ni en programas de radio o televisión, sino en un juicio público con presunción de inocencia y respeto a los derechos ciudadanos y al debido proceso- a los presuntos sobornadores y sobornados, lo que no es tan fácil ni tan breve a la hora de la verdad, y más aún con nuestras debilidades institucionales y nuestra tendencia a la corrupción ya socialmente inoculada, pues aquí el que no corre vuela que, oiga, Usted, lo de la honestidad no es asunto de montos sino de actitud y comportamiento. Como diría Mafalda, la de Quino, “sí señor, yo asisto al cole y hago mi tarea, pero hablando de responsabilidades, usted, ¿paga sus impuestos?”

LAS PLANTAS

Al no inhabilitar a Odebrecht para trabajar en el país, el acuerdo permite que siga construyéndose la niña linda, las Paola del gobierno dominicano, que no son otras que las plantas generadoras de Punta Catalina, “arma de reglamento” del Estado para negociar con unos generadores insaciables y terribles. Se estima que un retraso de un año en la construcción de las plantas, significaría un aumento de las ganancias de los generadores de entre 350 y 400 millones de dólares, lo que explica porqué desde antes de ser proyecto, esto de la construcción de las plantas ha sido bombardeado por todos los flancos, convirtiéndolas de necesidad nacional en “arepa banileja”, a las que le dan candela por arriba y por abajo, opositores que no diferencian lo político partidario del interés nacional, por generadores insaciables ya dije, y, claro, por unos ambientalistas que en su mayoría pecan de radicales pero en el bien, o sea, en la radical defensa del eco-sistema, lo que siempre habrá de merecer nuestro respeto. Entre ellos están los únicos inocentes de esta ecuación.

LAS BUENAS NOTICIAS

El caso Odebrecht trae buenas noticias para los adversarios del Gobierno. Comencemos por decir, que al ser un caso ya investigado en Estados Unidos y Brasil y de alcance continental, no se trata de “tener sospechas” o de que exista “duda legítima” de actos de sobornos, porque el hecho (soborno a funcionarios de 12 países) ha sido ya admitido por los Odebrecht. Otra buena noticia es que viene a confirmar, -a dar “sentido, entendimiento y razón”- a la vieja denuncia de corrupción e impunidad en todo el sistema político nacional, pero en especial en los gobiernos del PLD que, al gobernar más tiempo, tienen mayor responsabilidad, agravado por el hecho de que su tanto ganar siempre ha provocado que más de uno de los suyos haya llegado a descarados excesos y fantoches exhibicionismos nunca antes vistos. Pero claro, todo lo ocurrido trae al mismo tiempo malas noticias para los adversarios del PLD. De esas malas noticias hablaremos el viernes, si Dios y Antonio Bucarelly lo quieren.