Poner en claro

Luis Encarnación Pimentel

Al margen de que el país luce desbordado de haitianos, la mayoría de ellos ilegales, parece que las autoridades están haciendo algunos esfuerzos por poner el tema migratorio en orden, por lo menos con los que nos visitan desde lugares más lejanos a la nación con la que compartimos frontera. Pero por falta de información sobre las reglas de juego para los extranjeros, se ha estado produciendo un pánico innecesario entre ciudadanos con muchos años aquí y otros, ya retirados, que regularmente vienen huyendo del frío a pasar una temporada mas calida. Algunas redadas de Migración en Sosúa y Cabarete, Puerto Plata, hasta estando de compra en supermercados, ha sido el detonante de la alarma. Al respecto, nos llamó un amigo dominicano que reside en Estados Unidos y que regularmente viene al país por tres o cuatro meses con su esposa extrajera, a una vivienda de la pareja en la cercanía de la playa de Najayo, pero que esta vez tiene la incertidumbre de si su compañera tendría obligado que salir al cumplirse el mes que dice el permiso o si, como se permitía antes, podría pagar al final por el tiempo adicional que necesita. Por una cuestión de imagen y de tranquilidad de los que nos visitan -algunos ya con raíces aquí-, Migración y Turismo tienen que informar y poner bien en claro si hay alguna novedad o rigurosidad especial para los nativos de otro país que no sea Haití con la aplicación del artículo 25 de la Ley General 285-04, base para las redadas últimas. Cierto que se ha criticado la facilidad con la que muchos extranjeros entran y salen del país - y “se refugian” para evadir que la ley del suyo les alcance-, pero hay que tener cuidado y no meter a todo el mundo en un mismo saco (¿).Como gran contraste de un trato suave, blandengue y no entendido de frontera abierta con los haitianos ilegales que nos desbordan por todos los rincones del país, pese a algunos anuncios de supuestos ”controles” y “deportaciones”, vale unas líneas de la presidenta del Partido Nacionalista Frances, Marine Le Pen: “La invasión territorial haitiana es organizada para reemplazar a la población dominicana. República Dominicana no tiene capacidad para asimilarlos a todos. El resultado será un conflicto racial sin precedentes, cuando los dominicanos despierten y vean su realidad”. Cómo anillo al dedo(¿).