Muros y murallas

Joan Bosch I Planas

El maquillaje al que ha estado sometida la palabra y el significado de “muralla” para pasar a decirse sencillamente “muro”, no podía ser ni más evidente ni más subliminal. Si dejamos de lado el hecho de que un muro se puede hacer a medida y puede tener distintas finalidades, como podría ser simplemente la de cortarnos el paso, por ejemplo, como también lo haría una valla o cualquier otra cosa que intercepte el camino y nos impida seguir con nuestro movimiento o nuestro ritmo habitual, la muralla va más allá y no pretende ser solamente un obstáculo o un elemento de defensa para preservarse de un supuesto enemigo psicológico como podría parecer, sino todo lo contrario. La muralla es un símbolo firmemente antidemocrático pensado por el poder con el fin de atacar, humillar, doblegar y vejar a los que pretenden acercarse a una sociedad al mismo tiempo confusa por una prepotencia que dudan en saber si les sale del corazón o de la mente. El muro -muralla-, de los EEUU, en su frontera con México, pretende hacer más mal del que ha hecho hasta ahora y me atrevo a decir que este mal podría extenderse a los dos lados.

Desde 1994, año en que se inició su construcción, todos los gobiernos de aquel grupo de estados que configuran la América soñada por muchos emigrantes del sur del continente, han puesto su piedra particular con el fin de hacer cada vez más grande un muro -muralla- que ahuyente y no acoja como debería ser los forasteros que llegan junto con su libertad. Para México, país que le está costando salir de una problemática interna que hace tiempo que arrastra, las remesas que recibe de sus emigrantes representan la segunda energía económica después del petróleo. Y si esta emigración no tenía bastante con ocuparse con trabajo y subsistir y esconderse mientras esperaba salir de la ilegalidad, ahora, aún será peor vivir con el ay, en el cuerpo en la espera de saber qué es lo que les puede ocurrir. Y si la manía del nuevo gobierno de unos EEUU el cual siempre ha querido ser referencia, no domina sus embates preponderantes, el efecto de inseguridad y de incertidumbre se ampliará hasta los países de Mesoamérica mucho más frágiles todavía que México. Se habría de aprender a construir leyes y fronteras políticas virtuales, las físicas dañan los ojos y el alma. Hoy aún se quieren construir murallas como las de hace mil años y con finalidades parecidas. En nuestra contemporaneidad las barreras físicas han de eliminarse porque todas las murallas del mundo hacen daño aunque nos engañemos llamándolas muros.

El autor es investigador y escritor